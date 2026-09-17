Patricia Reyes Spíndola de luto: muere hermana de la actriz; así se despidió de ella

Patricia Reyes Spíndola dio a conocer la muerte de su hermana, Marta Núñez Reyes Spíndola, este jueves 17 de septiembre. La actriz compartió en Instagram varias fotografías de ambas y un mensaje en el que recordó su relación, los momentos que vivieron juntas y el proyecto que construyeron. Hasta ahora no se ha informado la causa del fallecimiento.

La noticia generó mensajes de condolencias de figuras del espectáculo. Para quienes conocían a Marta por su trabajo, también representa la pérdida de una de las personas detrás de MM Studio, la escuela de actuación que creó junto con Patricia.

Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro

¿Quién era Marta Núñez, hermana de Patricia Reyes Spíndola?

Marta Núñez Reyes Spíndola era empresaria y compartía con su hermana un interés por la formación de actores. Juntas estuvieron al frente de MM Studio, un proyecto dedicado a la enseñanza de actuación para teatro, cine y televisión. La escuela ofrece talleres en distintos planteles de la Ciudad de México y el Estado de México.

Aunque Patricia es la más conocida de las dos por su trayectoria frente a las cámaras y sobre los escenarios, Marta también fue parte de la historia de la escuela. Su participación quedó presente en la despedida de la actriz, quien recordó cómo surgió el nombre del proyecto que compartieron.

La muerte de Marta fue dada a conocer por Patricia a través de sus redes sociales. En la publicación, la actriz eligió acompañar sus palabras con fotografías de las dos, mostrando que su vínculo iba más allá del trabajo que realizaron juntas.

Así despidió Patricia Reyes Spíndola a su hermana

En su mensaje, Patricia se dirigió directamente a Marta con el apodo que usaban entre ellas. También mencionó a su madre y a Mike, a quien llamó el amor eterno de su hermana:

“Marta querida: mi “sister”, como solíamos llamarnos entre nosotras. Hoy decidiste partir y volar alto, hasta el cielo, junto a nuestra “mamita querida” y a Mike, tu amor eterno”.

Además de expresar su tristeza, la actriz recordó los momentos que compartieron y el lugar que Marta ocupó en su vida. Su despedida reunió recuerdos familiares con referencias a MM Studio, el proyecto que ambas ayudaron a construir.

La promesa que Patricia Reyes Spíndola le hizo a su hermana

Hacia el final de la publicación, Patricia dedicó unas palabras a los hijos de Marta. Les aseguró que estará presente para cuidarlos y que también protegerá el legado que dejó su hermana.