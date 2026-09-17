"Hay una Debby antes y después”: Actriz de Disney revela grave lesión cerebral y sus secuelas

Debby Ryan reveló que una lesión cerebral cambió su vida y dejó secuelas que todavía afectan la forma en que procesa algunos estímulos, después de haber sufrido cinco conmociones cerebrales a lo largo de los años.

La actriz de Jessie contó que permaneció alrededor de seis meses sin poder retomar normalmente sus actividades y posteriormente pasó otro periodo similar en rehabilitación neurológica.

La exactriz de Disney Channel habló por primera vez con detalle sobre este episodio durante su participación del 15 de septiembre en Last Meals, programa de Mythical Kitchen conducido por Josh Scherer.

Ryan, de 33 años, explicó que desde hace tiempo también enfrenta migrañas que describió como “infernales” y que empeoraron considerablemente después de su quinta conmoción.

“Tuve una lesión cerebral bastante fuerte que me cambió la vida hace unos años”, relató la actriz. Según explicó, la experiencia fue tan significativa que actualmente distingue entre la Debby que existía antes del incidente y la que vino después.

¿Qué le pasó a Debby Ryan?

Ryan aseguró que ha sufrido cinco conmociones cerebrales, aunque no dio detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron las primeras cuatro. Sobre la quinta, únicamente explicó que involucró lo que describió como un periodo de “sacudidas sostenidas” durante más de un minuto.

La actriz no especificó qué originó ese episodio ni reveló un diagnóstico médico más preciso sobre el tipo o gravedad de la lesión cerebral.

Debby Ryan compartió que sufrió una conmoción cerebral Instagram

Después del incidente, Ryan estuvo aproximadamente seis meses “fuera de combate” y posteriormente acudió durante otros seis meses a rehabilitación neurológica. La actriz dijo que eventualmente recurrió a un procedimiento que ella misma describió como un tratamiento de “fringe science” para intentar recuperar algunas de sus capacidades.

Ryan no explicó qué tratamiento recibió ni proporcionó evidencia sobre su efectividad, por lo que no puede evaluarse médicamente a partir de la entrevista. Lo que sí afirmó es que consiguió recuperarse parcialmente, aunque reconoció que algunas cosas “simplemente no regresaron”.

Debby Ryan revela las secuelas que todavía enfrenta

Uno de los cambios que Ryan identifica después de la lesión tiene que ver con la manera en que procesa la información visual. La protagonista de Jessie explicó que en ocasiones necesita cerrar los ojos para pensar con mayor claridad, debido a que la cantidad de estímulos que recibe puede resultarle abrumadora.

La actriz también señaló que el ruido y la luz pueden ser difíciles de tolerar. A esto se suman las migrañas que ya padecía previamente, pero que, según su testimonio, se volvieron considerablemente más intensas después de las lesiones cerebrales.

“Muchas veces el mundo es muy ruidoso. Es demasiado brillante, pasan muchas cosas”, explicó Ryan durante la conversación. La actriz añadió que cerrar los ojos puede reducir la información visual que debe procesar cuando siente que los estímulos son excesivos.

¿Las conmociones cerebrales pueden dejar síntomas durante meses?

Una conmoción cerebral es un tipo de lesión cerebral traumática leve provocada por un golpe o movimiento que hace que el cerebro se desplace rápidamente dentro del cráneo. Aunque muchas personas mejoran en semanas, la recuperación y los síntomas pueden variar considerablemente.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que entre los síntomas de una conmoción pueden aparecer dolor de cabeza, sensibilidad a la luz o al ruido, problemas visuales, dificultad para concentrarse o pensar con claridad y alteraciones de la memoria.

Las personas con antecedentes de varias conmociones también pueden experimentar recuperaciones más prolongadas o síntomas más intensos. Los CDC indican que algunas pueden desarrollar problemas persistentes de concentración, memoria, dolor de cabeza o equilibrio después de lesiones repetidas.

Esto coincide con algunos de los síntomas descritos públicamente por Ryan, aunque no permite determinar cuál es su diagnóstico actual. La actriz no ha publicado expedientes médicos ni ha identificado qué secuelas concretas fueron atribuidas por sus médicos a cada una de sus conmociones.

"Debby antes y después": así habla de su recuperación

Ryan aseguró que aprender a vivir con los cambios también transformó la percepción que tiene de sí misma. Durante la entrevista dijo que piensa en una “Debby antes del incidente” y una “Debby después del incidente”, debido a que algunas capacidades no regresaron de la misma manera.

La actriz destacó el papel que desempeñaron las personas cercanas durante ese proceso. Dijo sentirse afortunada de contar con un equipo que le recordó quién era, pero que al mismo tiempo permitió que aceptara que algunos cambios podían ser permanentes.