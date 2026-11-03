¿Por qué la policía de México intervino la bodega del papá de Meghan Markle? Esto fue lo que hallaron

El nombre de Thomas Markle, padre de Meghan Markle, volvió a acaparar titulares internacionales luego de que autoridades mexicanas realizaran un cateo en una bodega que habría alquilado durante varios años en Baja California.

La diligencia forma parte de una investigación por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil, un caso que también tiene antecedentes en Filipinas y que ha generado una fuerte conmoción por los señalamientos que involucran al padre de la duquesa de Sussex.

Así fue el operativo en el almacén relacionado con Thomas Markle en Baja California

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Baja California, el operativo se llevó a cabo la noche del 31 de octubre de 2026 en la unidad número 22 de Baja Storage, un establecimiento ubicado en Residencial San Marino, sobre la carretera Ensenada-Tijuana.

El material encontrado en la bodega todavía debe ser analizado para determinar si contiene elementos ilegales. AFP

Los agentes de la Agencia Estatal de Investigación ingresaron al inmueble con una orden judicial solicitada por la Unidad de Investigación Especial en el Combate a la Trata, luego de recibir una denuncia anónima sobre la posible presencia de material ilícito en el depósito.

¿Qué encontraron en la bodega de Thomas Markle en Baja California?

Durante la revisión, las autoridades localizaron revistas de origen asiático, algunas con aproximadamente dos décadas de antigüedad, así como videos en formato VHS y equipo de cómputo.

Revistas de origen asiático, cintas VHS y equipo electrónico fueron asegurados durante la intervención policial. AFP

La Fiscalía informó que los objetos fueron asegurados y que su contenido deberá someterse a los procedimientos correspondientes para determinar si existe algún elemento relacionado con la denuncia.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que los materiales encontrados contengan imágenes de abuso sexual infantil. De hecho, parte de los objetos todavía debe ser analizada mediante peritajes, por lo que no es posible establecer su contenido ni su relevancia dentro de la investigación.

El depósito habría permanecido abandonado durante cerca de dos años. Según información proporcionada por el establecimiento, el último pago de renta se realizó en 2024, aunque las pertenencias continuaban dentro de la unidad. Después del cateo, el espacio quedó asegurado y bajo resguardo mientras avanzan las diligencias.

La investigación comenzó después de que las autoridades recibieran una denuncia anónima. Grosby

La intervención en México se suma a las investigaciones que se realizan en Filipinas, donde también surgieron señalamientos relacionados con las pertenencias del estadounidense.

¿Por qué investigan al papá de Meghan Markle en Filipinas?

El caso comenzó a tomar relevancia internacional después de que Thomas Markle Jr., hijo de Thomas Markle, denunciara ante la policía de Cebú un presunto hallazgo de imágenes y videos de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre.

Thomas Markle también enfrenta una investigación en Filipinas por presuntos hallazgos en sus pertenencias. Grosby Group

Según los reportes, las autoridades filipinas inspeccionaron una antigua residencia familiar y aseguraron dispositivos electrónicos para someterlos a análisis forenses. Las pesquisas buscan determinar la naturaleza del material y establecer si existe algún delito.

Thomas Markle, de 82 años, ha rechazado categóricamente las acusaciones. En declaraciones al diario británico Daily Mail, calificó los señalamientos como “mentiras repugnantes” y aseguró que jamás podría cometer aquello de lo que se le acusa. También negó haber tenido una bodega en Rosarito.

Hasta el 3 de noviembre de 2026, no se habían informado cargos formales en México contra el padre de Meghan.

¿Qué dijo Meghan Markle sobre la investigación contra su padre?

La situación también provocó una reacción de la duquesa de Sussex, quien expresó estar profundamente consternada por las noticias relacionadas con su padre.

En un comunicado difundido el 23 de octubre, Meghan explicó que desde 2018 tenía conocimiento de una carta enviada a la Policía Metropolitana de Londres y al Servicio de Protección de la Realeza, en la que se mencionaban acusaciones que describió como inquietantes y perturbadoras.

La duquesa de Sussex expresó su preocupación por las investigaciones y recordó por qué se distanció de su padre. Instagram Meghan, Duchess of Sussex

La esposa del príncipe Harry señaló que su distanciamiento familiar y la decisión de mantener a sus hijos, Archie y Lilibet, alejados de su abuelo respondieron a la necesidad de protegerlos.

La relación entre ambos se fracturó públicamente durante los preparativos de la boda real de Meghan y Harry en 2018, y desde entonces no han retomado el contacto.

Mientras las autoridades mexicanas y filipinas continúan con sus respectivas investigaciones, el caso permanece abierto. Por ahora, los objetos asegurados en Baja California deberán ser analizados y las acusaciones contra Thomas Markle no confirman un juicio penal en su contra en el país.