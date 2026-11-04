Policía de Filipinas confirma material de abuso sexual infantil en equipos del papá de Meghan Markle

Las autoridades de Filipinas informaron que un análisis forense preliminar realizado a diversos dispositivos electrónicos vinculados a Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle permitió identificar material relacionado con abuso y explotación sexual infantil.

La investigación está a cargo de la Policía Nacional de Filipinas (PNP) y se desarrolla en la ciudad de Cebú, donde los aparatos fueron entregados a las autoridades a finales de octubre por un familiar del investigado.

El general Wilson Asueta, integrante de la Dirección de Investigación y Gestión de Detectives de la PNP, informó que los resultados preliminares identificaron diversos archivos multimedia que contendrían material de abuso y explotación sexual infantil.

Según las autoridades, los contenidos encontrados muestran a menores de ambos sexos junto a adultos en conductas sexuales explícitas.

La policía precisó que, hasta el momento, no se ha identificado la presencia de ciudadanos filipinos ni de personas originarias de Cebú en los archivos revisados.

Las autoridades señalaron que el análisis sigue en curso y que los materiales localizados serán sometidos a evaluaciones adicionales para determinar su origen y posibles responsabilidades penales.

Entre los dispositivos asegurados y sometidos a peritajes se encuentran al menos nueve teléfonos móviles, tres tarjetas de memoria SD, cinco discos duros y una cámara fotográfica.

La policía indicó que por ahora no puede confirmar si Thomas Markle Sr. aparece en los videos o imágenes encontrados ni si todos los equipos estaban registrados oficialmente a su nombre.

La investigación cuenta con la colaboración del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y de otras autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la PNP, si se reúnen pruebas suficientes podrían presentarse cargos relacionados con delitos de abuso y explotación sexual infantil en línea.

El pasado 23 de octubre, Thomas Markle Jr. declaró a medios británicos que encontró "cientos, si no miles" de imágenes relacionadas con abuso infantil dentro de varias cajas que, según afirmó, fueron abandonadas por su padre en una vivienda ubicada en Cebú.

Según su versión, parte del material mostraba a niñas de corta edad y algunas imágenes presuntamente habrían sido tomadas en una residencia familiar situada en Rosarito, Baja California, aunque este punto no ha sido confirmado por las autoridades filipinas.

Meghan Markle afirma que conocía las acusaciones

Tras hacerse públicas las denuncias, Meghan Markle, duquesa de Sussex, aseguró en una comunicación enviada a un medio británico que tenía conocimiento de acusaciones similares desde 2018.

Según su declaración, esa situación influyó en la decisión de poner fin a la relación con su padre e impedir el contacto con sus hijos.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y las autoridades filipinas mantienen bajo análisis el contenido de los dispositivos electrónicos decomisados.