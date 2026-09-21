El caso real detrás de Unabomber, la nueva película de Netflix

Los casos criminales reales vuelven al catálogo de Netflix con Unabomber, una película que reconstruye una investigación desarrollada durante casi dos décadas en Estados Unidos y que tendrá a Jacob Tremblay y Russell Crowe entre sus protagonistas.

¿En qué caso real está inspirada Unabomber de Netflix?

La historia que recupera la película ocurrió entre finales de los años 70 y mediados de los 90. Su protagonista real fue Theodore “Ted” Kaczynski, un matemático que durante años consiguió ocultar su identidad mientras las autoridades intentaban relacionar una serie de ataques ocurridos en distintos puntos de Estados Unidos.

El primer caso relacionado con Kaczynski se registró en 1978 en Chicago. A partir de entonces comenzó una campaña que se prolongó durante 17 años y en la que envió o colocó artefactos dirigidos a universidades, aerolíneas y personas relacionadas con áreas académicas y tecnológicas.

Las autoridades terminaron atribuyéndole 16 bombas. Los ataques provocaron la muerte de tres personas y dejaron 23 heridas, mientras el responsable evitaba proporcionar suficientes pistas para que los investigadores pudieran conocer su identidad.

El propio nombre Unabomber surgió durante la búsqueda. El grupo creado para investigar los ataques utilizó UNABOM, una denominación relacionada con los objetivos universitarios y de aviación presentes en los primeros casos. De ese término derivó el apodo por el que Kaczynski sería conocido.

Unabomber llegará a Netflix el 25 de septiembre con una historia inspirada en el caso de Ted Kaczynski. Netflix

Quién era Ted Kaczynski antes del caso Unabomber

Antes de que su nombre quedara relacionado con aquella investigación, Kaczynski había desarrollado una carrera alrededor de las matemáticas.

Ingresó a Harvard con apenas 16 años y más adelante obtuvo un doctorado en la Universidad de Michigan.

También pasó por la Universidad de California en Berkeley como profesor asistente. Su trayectoria académica, sin embargo, terminó años antes de que comenzaran los ataques que posteriormente serían relacionados con él.

En 1971 se trasladó a una pequeña propiedad cerca de Lincoln, Montana, donde llevó una vida alejada de las ciudades. Aquella cabaña terminaría convirtiéndose en uno de los lugares centrales del caso cuando los investigadores finalmente llegaron hasta él.

Kaczynski también desarrolló un fuerte rechazo hacia la industrialización y el crecimiento tecnológico. Sus ideas quedarían plasmadas años después en un extenso escrito que, de manera inesperada, terminaría proporcionando una de las pistas necesarias para identificarlo.

Ted Kaczynski fue identificado como el Unabomber tras una investigación que se extendió durante casi dos décadas. Grosby Group

Los experimentos de Harvard que aparecen en Unabomber de Netflix

La película no comenzará directamente con los ataques. Parte de su historia regresará a los años universitarios de Kaczynski, con Jacob Tremblay interpretándolo durante su juventud y Russell Crowe en el papel del profesor Henry Murray.

Kaczynski participó durante su estancia en Harvard en experimentos psicológicos encabezados por Murray. Las pruebas sometían a estudiantes a situaciones de confrontación y estrés, un episodio que la producción incorpora para explorar una etapa anterior de su vida.

La participación del futuro Unabomber en esos estudios ha generado diferentes interpretaciones con el paso del tiempo. Sin embargo, presentarlos como la causa directa de sus posteriores crímenes implicaría establecer una relación que no ha sido demostrada.

El director Janus Metz optó por desarrollar la película en dos periodos. Mientras uno se concentra en el joven Kaczynski, el otro sigue la investigación desarrollada años después para descubrir quién se encontraba detrás de los ataques.

El FBI encontró materiales y documentos relacionados con el caso Unabomber durante el registro de la cabaña de Kaczynski. Grosby Group

Cómo descubrieron la identidad del Unabomber

Después de años de investigación, el caso comenzó a cambiar de rumbo en 1995. Kaczynski buscó que se difundiera un documento de alrededor de 35 mil palabras en el que exponía sus críticas contra la sociedad industrial y tecnológica.

Las autoridades aceptaron que el texto fuera publicado con una intención adicional. Si llegaba a una audiencia amplia, existía la posibilidad de que algún lector reconociera las ideas o la manera de escribir de la persona que buscaban desde hacía años.

La pista terminó llegando desde el entorno familiar de Kaczynski. Linda Patrik, esposa de su hermano David, encontró semejanzas entre el documento y planteamientos que había conocido anteriormente.

David proporcionó entonces escritos de Ted para que fueran revisados por los investigadores.

El análisis de esos documentos encontró coincidencias con el texto atribuido al Unabomber. Junto con la información recopilada durante la investigación, las semejanzas permitieron a las autoridades conseguir una orden para registrar la cabaña de Montana.

Unabomber está inspirada en el caso real de Ted Kaczynski y llegará a Netflix el 25 de septiembre. Netflix

Qué encontraron en la cabaña del Unabomber

El 3 de abril de 1996, los agentes llegaron hasta la propiedad cercana a Lincoln y detuvieron a Kaczynski. La búsqueda que había comenzado en 1978 llegaba finalmente al lugar donde había vivido durante años.

El registro proporcionó nuevas evidencias. Los investigadores localizaron componentes relacionados con la fabricación de bombas y alrededor de 40 mil páginas manuscritas que incluían anotaciones sobre experimentos y referencias a los crímenes investigados.

También encontraron un artefacto terminado y preparado para ser enviado. Kaczynski se declaró culpable en enero de 1998 y recibió una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió mientras permanecía bajo custodia federal en 2023.

La cabaña de Ted Kaczynski en Montana fue clave para obtener pruebas relacionadas con el caso Unabomber. Grosby Group

Cuándo se estrena Unabomber en Netflix

La adaptación de esta historia llegará a Netflix el 25 de septiembre de 2026. Janus Metz dirige la película, que tendrá una duración aproximada de una hora con 38 minutos y será presentada como un drama inspirado en acontecimientos reales.