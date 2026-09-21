'Las nuevas desventuras de Cliff Booth': revelan tráiler y fecha de estreno de secuela de 'Érase una vez en Hollywood'

Las nuevas desventuras de Cliff Booth ya tiene tráiler oficial y fecha de estreno en Netflix. Brad Pitt volverá a interpretar al carismático personaje que le permitió ganar el Oscar como mejor actor de reparto por Érase una vez en Hollywood, película de Quentin Tarantino estrenada en 2019.

Aunque el nuevo proyecto recupera a uno de los personajes más recordados de aquella historia, no será dirigido por Tarantino. En esta ocasión, David Fincher estará detrás de la cámara, mientras que el creador de Pulp Fiction participó como guionista.

Captura de pantalla

La combinación ha despertado grandes expectativas entre los seguidores del cine, pues reúne a tres figuras importantes de Hollywood: Brad Pitt como protagonista, Quentin Tarantino como responsable del guión y David Fincher como director.

Además de presentar las primeras imágenes de esta nueva aventura, Netflix confirmó que la película tendrá un estreno limitado en cines antes de incorporarse a su catálogo.

¿De qué trata el tráiler de Las nuevas desventuras de Cliff Booth?

Netflix finalmente presentó el tráiler oficial de Las nuevas desventuras de Cliff Booth. El video permite conocer un poco más del ambiente de la película.

Captura de pantalla

Uno de los aspectos que más llama la atención es el cambio visual con respecto a Érase una vez en Hollywood. La nueva producción tiene una imagen más fría y controlada, acorde con el estilo que David Fincher ha mostrado en otros de sus trabajos.

Esta diferencia también se relaciona con la participación de Erik Messerschmidt como responsable de la fotografía. Su propuesta se aleja de los colores más vivos utilizados por Robert Richardson en la cinta de Tarantino.

IG. Netflix

Brad Pitt vuelve a interpretar a Cliff Booth

El regreso de Brad Pitt es uno de los mayores atractivos de la cinta. Cliff Booth apareció originalmente como el doble de acción y amigo de Rick Dalton, personaje interpretado por Leonardo DiCaprio en Érase una vez en Hollywood.

Su personalidad relajada, misteriosa y violenta lo convirtió en una de las figuras más populares de aquella producción. El trabajo de Pitt fue reconocido durante la temporada de premios y finalmente le dio el Oscar como mejor actor de reparto.

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Ahora, el actor será el centro de una nueva historia escrita por Quentin Tarantino. Hasta el momento, los detalles del argumento se mantienen en secreto, por lo que tampoco se conoce cuál será el conflicto principal ni en qué momento de la vida de Cliff Booth estará situada la película.

La producción también representa una nueva colaboración entre Brad Pitt y David Fincher. Ambos trabajaron juntos en títulos como Seven, El club de la lucha y El curioso caso de Benjamin Button, películas que se convirtieron en algunas de las más reconocidas de sus respectivas carreras.

¿Quiénes forman parte del elenco?

Junto a Brad Pitt aparecerán varios actores conocidos por sus trabajos en cine y televisión. De acuerdo con la información disponible en IMDb, Elizabeth Debicki, Timothy Olyphant, Yahya Abdul-Mateen II y Carla Gugino forman parte del reparto.

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La lista también incluye a Scott Caan, Peter Weller, Holt McCallany y Emily Alyn Lind. Sin embargo, todavía no se ha informado qué personajes interpretarán ni cómo se relacionarán con Cliff Booth.

¿Cuándo se estrena Las nuevas desventuras de Cliff Booth?

Antes de llegar al streaming, Las nuevas desventuras de Cliff Booth tendrá una exhibición limitada en cines seleccionados a partir del 25 de noviembre. En Estados Unidos, la película podrá verse únicamente en salas IMAX durante este periodo.

Quienes prefieran disfrutarla desde casa tendrán que esperar unas semanas más. Netflix incorporará la cinta a su catálogo el 23 de diciembre, una fecha cercana a las celebraciones navideñas.