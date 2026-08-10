¡Llegaron a la boda de Cristiano Ronaldo… pero se casaba alguien más!

Cristiano Ronaldo no se casó, pero cientos de sus aficionados llegaron de cualquier manera a la supuesta boda. Un rumor provocó que una multitud se congregara en las inmediaciones de la Catedral de Funchal, en Madeira, convencida de que el astro portugués contraería matrimonio con Georgina Rodríguez, aunque quienes realmente llegaron al altar fueron una pareja completamente ajena al futbolista.

La expectativa fue creciendo hasta convertir los alrededores de la iglesia en un auténtico espectáculo. Periodistas, turistas y seguidores de CR7 acudieron al lugar esperando presenciar, aunque fuera desde lejos, uno de los acontecimientos más esperados alrededor de la vida privada del portugués.

El pequeño problema era que la familia de Cristiano ya había negado que existiera una boda programada para ese fin de semana. El futbolista y Georgina están comprometidos desde hace aproximadamente un año, pero todavía no han anunciado públicamente una fecha para celebrar el matrimonio.

Nada de eso fue suficiente para frenar a los curiosos.

Los novios que nadie esperaba

Mientras afuera buena parte de la multitud aguardaba por Cristiano y Georgina, dentro de la Catedral quienes se preparaban para casarse eran Nicole y Fábio, una pareja que terminó teniendo una boda bastante diferente a la que había imaginado.

La propia Catedral de Funchal confirmó posteriormente la identidad de los verdaderos protagonistas y relató que tuvieron que lidiar con la confusión provocada por la presencia de periodistas y turistas antes de poder cerrar el templo y continuar con la celebración.

La situación terminó tomándose con humor entre los invitados. Uno de los asistentes incluso bromeó con que se habían sentido como celebridades, mientras cuestionaba cómo tanta gente podía creer que una figura de la dimensión de Ronaldo celebraría su matrimonio sin un importante dispositivo de seguridad.

Y el propio Cristiano Ronaldo también encontró divertida la confusión. El portugués reaccionó con humor en Instagram a una publicación que daba cuenta de lo ocurrido en Madeira.

La verdadera boda tendrá que esperar

Cristiano y Georgina todavía no han hecho pública una fecha para llegar al altar, pese a que su compromiso lleva alrededor de un año.

El delantero le entregó a su pareja un anillo de oro de 30 quilates, cuyo valor rondaría los cinco millones de dólares, de acuerdo con la información publicada.

Así que, por ahora, los aficionados tendrán que seguir esperando. La boda de Cristiano Ronaldo no fue este fin de semana, aunque Nicole y Fábio pueden presumir algo que probablemente jamás imaginaron: celebrar su matrimonio rodeados por una multitud que llegó esperando ver a CR7.