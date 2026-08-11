Ataque armado en Zapopan deja dos muertos; uno sería familiar de Alfredo Olivas

Un ataque armado registrado la noche del lunes 10 de agosto en Zapopan, Jalisco, dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y tres más heridas. Horas después de la agresión trascendió que una de las víctimas mortales sería familiar del cantante de música regional mexicana Alfredo Olivas.

Hasta el momento, el intérprete no ha emitido ninguna declaración pública relacionada con estos hechos.

Foto: Facebook Alfredo Olivas

¿Qué ocurrió en la colonia La Cima?

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados irrumpió en un establecimiento de comida ubicado en la colonia La Cima, en el municipio de Zapopan, donde comenzaron a disparar contra varias personas que se encontraban en el lugar.

Tras la agresión, servicios de emergencia acudieron al sitio y confirmaron que dos hombres habían perdido la vida, mientras que otras tres personas resultaron heridas.

Posteriormente, medios locales señalaron que una de las víctimas mortales habría sido identificada como primo de Alfredo Olivas. Además, otro familiar del cantante presuntamente se encontraría entre las personas lesionadas.

Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer públicamente todos los detalles sobre la identidad de las víctimas.

Al lugar también acudieron elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes comenzaron con las investigaciones para determinar cómo ocurrió la agresión y establecer quiénes fueron los responsables.

Por ahora, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Hasta el momento, Alfredo Olivas no ha brindado ninguna declaración pública respecto al ataque ocurrido en Zapopan.

Tampoco se ha dado a conocer algún pronunciamiento por parte de familiares del cantante sobre la información que relaciona a una de las víctimas con el intérprete.

Foto: Facebook Alfredo Olivas

Antecedentes de violencia han marcado a la familia de Alfredo Olivas

Este no sería el primer episodio violento que involucra a personas cercanas al cantante. En años anteriores, integrantes de su familia también fueron víctimas de ataques armados en Zapopan.

El sábado 17 de abril de 2021, sujetos armados asesinaron a su hermano Iván Alejandro en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. En la agresión también murieron la pareja y el hijo de ambos, de un año y ocho meses. La empleada doméstica y una niña de cuatro años que viajaban en los asientos traseros resultaron ilesas.

¿Qué ocurrió con el padre del cantante?

El 14 de diciembre de 2018, el padre del cantante resultó herido durante un ataque a balazos ocurrido afuera de una vivienda ubicada en la calle Santa Teresa de Jesús, en Ciudad de los Niños, Zapopan.

De acuerdo con testigos, los responsables huyeron a bordo de una camioneta tipo Tacoma.

Días después, durante la madrugada del lunes 24 de diciembre, sujetos armados intentaron asesinar nuevamente al padre del cantante mientras permanecía hospitalizado y se recuperaba de la primera agresión.

El ataque ocurrió en el hospital Santa María Chapalita, ubicado en Niño Obrero y José María Robles, en la colonia Chapalita Oriente.

Los sujetos ingresaron al hospital, pero los escoltas repelieron la agresión, lo que provocó un enfrentamiento. En la balacera perdieron la vida los agresores, mientras que los escoltas y familiares de Alfredo recogieron casquillos, armas, vehículos, al padre del artista y se retiraron.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el ataque ocurrido el 10 de agosto y determinar la identidad de las víctimas, así como el móvil y los responsables de la agresión.