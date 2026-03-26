‘La Casa de los Espíritus’ llega a Prime Video: todo lo que necesitas saber sobre la adaptación

¡La Casa de los Espíritus llega a Prime! Esta es su fecha de estreno, elenco y de qué trata la serie basada en el libro de Isabel Allende. Esta producción busca hacer justicia a una narrativa que mezcla la brutalidad de la política latinoamericana con la delicadeza del realismo mágico y los lazos familiares inquebrantables.

Tras décadas de una versión cinematográfica en los 90 que dividió opiniones, la nueva serie de Prime Video quiere explorar con profundidad los cincuenta años de historia que abarca la novela de Allende.

Ambientada en un país sudamericano sin nombre, la serie nos invita a recorrer los pasillos de una casona donde los muebles se mueven solos, los perros tienen nombres de santos y el destino de una nación se decide entre el orgullo de un patriarca y la clarividencia de una mujer extraordinaria.

Prime ha apostado por un enfoque auténtico, con un elenco mayoritariamente hispanohablante y una producción que respeta la esencia lírica de Allende mientras inyecta un ritmo moderno y cinematográfico.

Serie 'La Casa de los Espíritus' en Prime Prime

¿De qué trata La Casa de los Espíritus?

La Casa de los Espíritus es una epopeya familiar que sigue a cuatro generaciones de la familia Trueba. Todo comienza con Clara del Valle, una niña con habilidades psíquicas que decide dejar de hablar tras una tragedia familiar.

Su vida se cruza con la de Esteban Trueba, un hombre ambicioso y de carácter volcánico que busca reconstruir "Las Tres Marías", la hacienda abandonada de su familia.

La trama explora cómo la ambición de Esteban por el poder y la tierra choca con la espiritualidad y el desapego de Clara. A medida que avanza la historia, vemos cómo sus hijos y nietos se ven envueltos en los vientos de cambio social y político que azotan al país.

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¿Cuál es el elenco de La Casa de los Espíritus?

Para la adaptación en formato serie, La Casa de los Espíritus cuenta con un elenco estelar, encabezado por Alfonso Herrera, quien asume el reto de interpretar al complejo Esteban Trueba.

Este personaje es uno de los más difíciles de la literatura: un hombre capaz de actos de gran generosidad y, al mismo tiempo, de una violencia aterradora. Acompañando el protagónico, se encuentra Nicole Wallace, interpretando a la joven Clara.

Su mirada etérea es perfecta para el personaje que, según los adelantos, será el corazón místico de la serie.

Junto a ella, actrices de la talla de Dolores Fonzi aportarán la madurez necesaria para las distintas etapas de la vida de las mujeres Trueba. Otros nombres confirmados son Fernanda Castillo, Maribel Verdú y Juan Pablo Raba.

No es común que una autora de la talla de Isabel Allende esté tan involucrada en una adaptación, pero para esta serie de Prime Video, ella ha fungido como productora ejecutiva.

La producción se llevó a cabo principalmente en Chile, buscando esos paisajes de valles centrales y cordilleras que son protagonistas silenciosos en el libro.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Espíritus en Prime?

La Casa de los Espíritus se estrenará en la plataforma de streaming Prime el próximo 29 de abril de 2026.

¿Cuántos episodios tendrá la serie de La Casa de los Espíritus?

Se ha confirmado que la primera temporada constará de 8 episodios de aproximadamente una hora cada uno.