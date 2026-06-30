El regreso de Peter Parker y más: Los estrenos de cine de julio que no te puedes perder

Julio será uno de los meses con más movimiento para los amantes del cine. La cartelera reunirá desde grandes producciones familiares y películas de superhéroes hasta historias de terror, drama y suspenso, ofreciendo opciones para prácticamente todos los públicos.

Entre los títulos más esperados destacan Spider-Man: Un nuevo día, Moana, La odisea y Minions & Monstruos, aunque el mes también traerá varias propuestas para quienes buscan historias más independientes o producciones de terror.

Estos son todos los estrenos de cine de julio de 2026

1 de julio

Minions & Monstruos

Los personajes más caóticos de Illumination regresan con una historia que mezcla humor, aventuras y criaturas gigantes. La película muestra cómo los Minions llegan a Hollywood, alcanzan la fama y terminan provocando un desastre que obliga a los propios personajes a encontrar una forma de arreglar el caos que desataron.

Reproducir Minions & Monstruos. 1 de julio, solo en cines

Engendro

Para quienes prefieren el terror, este mismo día también llegará Engendro. La historia sigue a una pareja que se muda a una casa en el bosque para comenzar una nueva etapa tras el nacimiento de su hijo. Sin embargo, la madre empieza a notar que algo extraño ocurre con el bebé, mientras nadie más parece compartir sus sospechas.

Cartelera de estrenos de cine julio 2026 ilmaffinity

Moscas

Dentro del cine dramático destaca Moscas, que cuenta la historia de Olga, una mujer acostumbrada a vivir sola hasta que decide rentar una habitación de su departamento. La llegada de un hombre y su hijo cambia por completo una rutina marcada por el aislamiento.

8 de julio

Moana

Disney lleva al formato de acción real una de sus películas animadas más populares. La historia vuelve a seguir a Moana, quien emprende un viaje junto al semidiós Maui para devolver la prosperidad a su pueblo y descubrir el verdadero alcance de su destino.

Reproducir Moana | Tráiler Oficial | Doblado Instagram: https://www.instagram.com/DisneyStudiosLA/

Evil Dead: En llamas

La franquicia de terror presenta una nueva historia en la que una reunión familiar toma un rumbo inesperado cuando los demonios comienzan a apoderarse de los integrantes de una familia. La película promete mantener el estilo sangriento que convirtió a la saga en una referencia del género.

Evil Dead: En llamas Sony Pictures

La invitación

Una cena entre vecinos sirve como punto de partida para esta película de suspenso. Lo que parecía una reunión común comienza a salirse de control conforme avanzan la noche y los secretos entre los invitados.

El sonido al caer

Este drama sigue las historias de cuatro jóvenes que viven en distintas épocas, pero comparten el mismo lugar: una granja ubicada al norte de Alemania. A través de ellas, la película explora cómo el paso del tiempo deja huellas en las personas y en los espacios que habitan.

Reproducir EL SONIDO AL CAER - Tráiler Oficial

16 de julio

La odisea

Uno de los relatos más famosos de la literatura vuelve al cine. La película sigue el largo viaje de Odiseo, quien intenta regresar a casa después de la Guerra de Troya mientras enfrenta criaturas mitológicas, dioses y distintos desafíos antes de reencontrarse con Penélope.

Cartelera de estrenos de cine julio 2026: Spider-Man: Un nuevo día, La Odisea y más IMDb

Impacto mortal

La tensión se traslada al océano con esta historia de supervivencia. Después de un aterrizaje de emergencia, los pasajeros de un avión quedan atrapados entre los restos de la aeronave mientras un grupo de tiburones comienza a rodearlos.

Resurrection

La ciencia ficción también tendrá presencia en la cartelera con esta película que presenta un mundo donde las personas dejaron de soñar. En ese escenario, un hombre comienza a perder la capacidad de distinguir la realidad de las ilusiones, mientras una mujer intenta descubrir qué está ocurriendo.

Reproducir Resurrection (2025) | Trailer subtitulado en español

23 de julio

Volcán: Fuego bajo tierra

Los desastres naturales son el eje de esta producción, que muestra a una comunidad intentando sobrevivir a la inminente erupción de un volcán. Conforme aumenta el peligro, los personajes deben tomar decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre.

Volcán: Fuego bajo tierra IMDb

Hasta el fin del mundo

La película sigue a Manuel, un hombre que recibe una llamada inesperada que lo lleva a reencontrarse con Esmeralda, una mujer importante en su pasado. Ese viaje se convierte en una oportunidad para enfrentar decisiones que marcaron su vida y preguntarse qué habría pasado si hubiera elegido otro camino.

29 de julio

Spider-Man: Un nuevo día

El último gran estreno del mes traerá de regreso a Peter Parker. Después de los acontecimientos vividos en su última aventura, el héroe intenta adaptarse a un mundo que ya no recuerda quién es realmente.

Mientras continúa protegiendo Nueva York como Spider-Man, una nueva amenaza pondrá a prueba sus límites y lo obligará a enfrentar un enemigo diferente a cualquiera que haya conocido.

Reproducir SPIDER-MAN: UN NUEVO DÍA - Nuevo Tráiler (Doblado)

¿Cuál será la película más taquillera de julio 2026?

Aunque julio ofrecerá películas para distintos gustos, hay algunos títulos que parten como favoritos para dominar la conversación en taquilla.

Spider-Man: Un nuevo día llega respaldada por una de las franquicias más exitosas de los últimos años y por el interés que dejó el final de la anterior película del superhéroe.