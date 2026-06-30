Juan Gabriel en Bellas Artes: cuándo proyectarán en cines su primer concierto

Juan Gabriel volverá a la pantalla grande con uno de los conciertos más importantes de toda su carrera. Cinemex confirmó que proyectará el primer espectáculo que el cantante ofreció en el Palacio de Bellas Artes, una presentación que marcó un momento histórico para la música mexicana.

Aunque el anuncio ya emocionó a los seguidores del artista, todavía hay dudas sobre cuándo podrá verse en las salas.

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¿Cuándo se proyectará el concierto de Juan Gabriel en Cinemex?

Hasta el momento, Cinemex no ha dado a conocer la fecha oficial en la que comenzará la proyección del concierto ni cuándo iniciará la venta de boletos.

La cadena de cines únicamente confirmó, a través de sus redes sociales, que exhibirá el primer concierto que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes con el respaldo de Sony Music.

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Por ello, cualquier fecha que circula en redes sociales sobre un posible estreno entre julio y agosto de 2026 sigue siendo una especulación y no ha sido confirmada por la empresa.

De igual forma, tampoco se ha informado qué complejos de Cinemex participarán en la exhibición. Se espera que en las próximas semanas la cadena revele más detalles sobre las sedes y los horarios.

El primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes hizo historia

La presentación que llegará al cine corresponde al concierto que Juan Gabriel ofreció el 9, 10, 11 y 12 de mayo de 1990 en el Palacio de Bellas Artes.

Aquellos conciertos fueron históricos porque el cantante se convirtió en uno de los primeros intérpretes de música popular mexicana en presentarse en el recinto acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Enrique Patrón de Rueda.

El espectáculo rompió paradigmas al demostrar que la música popular también podía formar parte de uno de los escenarios culturales más importantes del país.

Además del éxito entre el público, las presentaciones fueron grabadas y dieron origen al álbum en vivo Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, considerado uno de los materiales más representativos del artista.

Juan Gabriel regresó dos veces más al Palacio de Bellas Artes

El intérprete de "Querida" volvió al Palacio de Bellas Artes en 1997, cuando presentó un espectáculo acompañado tanto por mariachi como por orquesta.

Años más tarde, en 2013, regresó nuevamente al recinto para celebrar sus 40 años de trayectoria artística con una serie de conciertos que también fueron ampliamente reconocidos por sus seguidores.