"La maldad se asomó más que nunca": Dante Spinetta

“Armaron esta farsa en tu inconsciente / El dron que sobrevuela tu ansiedad / Mataron las ideas de repente / Armaron una guerra en busca de identidad / Maldito frenesí, sí que ahora vienes por mí”, dice una de las nuevas canciones de Dante Spinetta, Maldito Frenesí, del disco Día 3, un álbum en busca de reivindicar muchas cosas, pero principalmente, contó Spinetta a Excélsior, reivindicar el amor de diferentes formas, sobre todo en un momento donde el concepto del odio es tan común.

“A través de una historia de amor y desamor que atraviesa casi todo el disco. Habla justamente de la epidemia de la soledad en nuestra sociedad, de la ansiedad, que son cosas que estamos viviendo, que son cosas que está viviendo casi toda la humanidad y que por momentos no se habla de la salud mental y del FOMO (miedo a perderse algo) que te producen las redes sociales, el exceso de estar en las redes. Sí, el disco habla un poco de eso, de cómo atravesar ese momento de dolor y recuperarse”, cuenta Dante.

Día 3 es cuando Jesús resucitó, en el Génesis el el día que la vida venció al caos y simboliza la plenitud, por eso Dante se decantó por ese concepto, sintió que en este momento donde el individualismo domina a las sociedades era necesario apelar a su amor, su amor por la música para crear algo genuino alejado de las tendencias.

“Es un momento donde cada vez hay música más plástica, de gente que hace la música nada más para ganar plata. Y este disco va para el otro lado. Ojalá ganemos plata también, pero digo, es un disco que está hecho con corazón. Y pase lo que pase, es así. No se modifican los estilos ni las tendencias ni nada para vender y acomodarnos al mercado, ¿no?. Creo que hoy más que nunca es importante hablar y transmitir amor en las cosas. Porque, como te decía, el discurso de odio del mundo es muy duro. Y estamos viviendo un momento muy particular donde parece que la maldad de golpe asomó más que nunca, empezó a mostrar la cara más que nunca”, siente Dante.

Prueba de ello es el ascenso de líderes políticos que tienen posturas extremistas, racistas, fascistas. Pero lo más preocupante, dice, es que esos discursos y esas posturas no se quedan sólo en las altas esferas del poder, sino que son cosas que se han filtrado hasta la cotidianidad.

“No solamente políticos, sino gente, vecinos, escribiendo cosas hiperracistas, clasistas, fascistas. Y vos decís: ‘loco, qué locura que está pasando todo esto’. Yo siempre voy a estar del lado de la resistencia, del lado del amor, del lado de la unión, del lado de celebrar nuestras diferencias. Hoy en día hay un discurso de odio horrible que es muy triste, boludo, que es muy triste porque parece que hoy estamos involucionando de golpe 100 años. Estás viendo gente diciendo cosas, no sé, y pueblos odiándose unos a otros, gente creyéndose superior a otra. Directamente me da vergüenza. No hay nada más idiota que una persona que se cree superior étnicamente o religiosamente. Es una ignorancia muy grosa, muy grande”, expresa Spinetta.

Por eso su vía es la música, pero no la música que busca seguidores, que busca volverse tendencia y que quiere llegar a millones de personas por fama y lujo, sino una música que permita conectar.

“La música es como mi psicoanálisis, ¿sabes? es lo que me ayuda a estar bien, creo que siempre hice música desde el corazón. Yo nunca, en ese sentido, nunca me torcí, digamos, por la ambición. Lo que sí siento que es más necesario que nunca que el mensaje también se diferencia en la música hecha con amor y alma de la música que nada más es un producto.

“Hay que reforzar los vínculos reales y volver a mirarnos a los ojos. En la música también, no perder la humanidad en las cosas. A mí me encanta la IA y todo, estar divertido para hacer un montón de cosas. Es una herramienta más para usarla y ser creativo y mejorar. Inclusive creo que en la medicina va a ser un gran paso. Pero no perdamos la tecnología suprema que es la tecnología que nos dio Dios, que es el alma y el amor”, insiste.

Parte de esa búsqueda de espontaneidad de amor, se traduce así en los sonidos del disco, que tiene funk, urbano, hip hop, rock, bolero, tango, una mezcla sin discriminación a ningún género, uniendo todo, todas sus influencias, explotando su creatividad para que, con suerte, más gente pueda conectar con su propuesta.

“Crecí con mi abuelo cantando tango, así como mi papá (Luis Alberto Spinetta) cantando rock y canciones también increíbles. Pero también con el funk, con el R&B, todo empieza de alguna manera. Hay un momento que ya no puedo separar las cosas porque siento que esto también parte de lo que amo.

“Y hay algo en la música que es mágico que es por qué hay algo que te conmueve y algo que no. ¿Viste? Viste que... ¿Por qué? ¿Por qué te gusta mucho más un estilo que el otro? ¿O por qué te sentís bien con ese cantante? Porque es una cuestión de energía”, piensa Spinetta.

Y al parecer ése amor le ha funcionado, recién este domingo Dante regresó con su banda Illya Kuryaki and The Valderramas al festival Vive Latino, donde pudo constatar que lo genuino nunca pasa de moda.

“Ahí es donde te das cuenta, hicimos lo que nos gusta, lo que nos apasiona con amor y podrá gustarte o no, pero la gente, el domingo estaba ahí, no veníamos desde hace 10 años y creo que estaba más lleno que la última vez, generaciones nuevas festejando las canciones, bailando, disfrutando y creo que por eso uno se da cuenta cuando algo viene desde la honestidad”.

Ahora Dante se prepara para la promoción de este disco lanzado en febrero de este año y constatar nuevamente si la respuesta es positiva, tiene pensado volver a México para mitad de año.