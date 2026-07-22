Las artistas que siguieron el camino que abrió Amy Winehouse: de Adele a Dua Lipa

Han pasado más de 15 años desde que Amy Winehouse publicó Back to Black, el disco que la convirtió en una de las artistas más importantes de su generación. Aunque su carrera fue corta, su forma de escribir, interpretar y mezclar soul, jazz y R&B dejó una huella que sigue presente en la música actual.

Con el paso de los años, varios artistas han contado que Amy fue una inspiración para desarrollar su propio estilo o que su éxito abrió nuevas oportunidades para músicos con propuestas diferentes.

Entre ellos aparecen nombres como Adele, Lady Gaga, Sam Smith, Lana Del Rey y Florence Welch, además de otras figuras que también han reconocido el legado de la cantante británica.

Amy Winehouse inspiró a artistas como Adele, Lady Gaga y Sam Smith. IG amywinehouse

Estos artistas han reconocido la influencia de Amy Winehouse

Adele

La relación entre Adele y Amy Winehouse es una de las más conocidas.

La intérprete de Someone Like You ha contado que fue Amy quien la motivó a escribir sus propias canciones y aprender a tocar la guitarra. También ha explicado que verla triunfar le hizo creer que era posible construir una carrera apostando por música honesta y personal.

Tras la muerte de Winehouse en 2011, Adele publicó un mensaje en el que aseguró que Amy había allanado el camino para artistas como ella y que volvió a despertar el interés internacional por la música británica.

Su álbum 21, uno de los más vendidos de este siglo, llegó poco después del éxito mundial de Back to Black, un disco que ayudó a devolver el soul británico al centro de la conversación musical.

Adele ha dicho que Amy Winehouse abrió el camino para artistas como ella. IG adele

Dua Lipa

Aunque el sonido de Dua Lipa está más ligado al pop y la música disco, la cantante británica también ha reconocido la importancia de Amy Winehouse para la música de Reino Unido.

A lo largo de su carrera ha rendido homenaje a la intérprete de Rehab en diferentes presentaciones y ceremonias, además de destacar el lugar que ocupa entre las artistas británicas más influyentes de las últimas décadas.

Dua Lipa ha rendido homenaje a Amy Winehouse en distintas ocasiones. IG dualipa

Lady Gaga

Lady Gaga también ha reconocido la importancia que tuvo Amy Winehouse para una nueva generación de artistas.

La cantante estadounidense explicó que el éxito de Amy permitió que la industria estuviera más abierta a propuestas diferentes y a músicos con estilos menos convencionales.

Para Gaga, Winehouse ayudó a que el público aceptara proyectos que rompían con las fórmulas tradicionales del pop comercial.

Lady Gaga asegura que Amy Winehouse abrió el camino para artistas diferentes. IG ladygaga

Florence Welch

Antes de convertirse en la voz de Florence + The Machine, Florence Welch encontró inspiración en una presentación de Amy durante el festival de Glastonbury.

La cantante recordó que verla sobre ese escenario le hizo pensar que también existía un espacio para las mujeres compositoras dentro de los festivales más importantes del mundo.

Ese momento, según ha contado, influyó en la manera en que imaginó su propia carrera.

Florence Welch encontró inspiración en una presentación de Amy Winehouse. IG florence

Sam Smith

El cantante británico Sam Smith ha mencionado en distintas ocasiones que Frank, el primer álbum de Amy Winehouse, fue una de sus referencias musicales durante sus inicios.

Incluso años después de su fallecimiento, escribió en redes sociales que seguía extrañando a la intérprete de Rehab y que su música continuaba inspirándolo como el primer día que la escuchó.

Sam Smith ha dicho que Amy Winehouse sigue inspirando su música. IG samsmith

Lana Del Rey

La influencia de Amy también llegó a Lana Del Rey. La cantante estadounidense ha explicado que siempre admiró la autenticidad de Winehouse y la manera en que transformaba sus experiencias personales en canciones.

Aunque sus estilos musicales son distintos, Lana ha señalado que esa honestidad artística es una de las cualidades que más aprecia de Amy.

Lana Del Rey ha reconocido la autenticidad de Amy Winehouse como una inspiración. IG honeymoon

Otros artistas que han sido inspirados por Amy Winehouse

La lista de músicos que han hablado sobre Amy Winehouse es más amplia.

Emeli Sandé contó que escuchar Back to Black la impulsó a escribir letras más personales y expresar sus emociones sin reservas.

Ellie Goulding considera que Amy ayudó a abrir las puertas para muchas artistas británicas en Estados Unidos, mientras que Paloma Faith siempre ha reconocido la admiración que sentía por ella.

En años recientes, Raye también ha sido vinculada con el legado de Winehouse por su apuesta por el soul y el R&B contemporáneo.

La influencia de Amy incluso alcanzó otros géneros. El rapero Future reveló que escuchó su música durante la grabación de uno de sus discos, mientras que el productor Mark Ronson, quien colaboró con ella en varias canciones de Back to Black, llegó a describirla como su “alma gemela musical”.