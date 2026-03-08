Cardi B bromea al recibir un Dr. Simi en concierto: "¿es mi cirujano?"

La rapera estadunidense Cardi B protagonizó uno de los momentos más divertidos de la semana durante su concierto del pasado 6 de marzo en Austin, Texas. Como parte de las presentaciones de su actual gira internacional Little Miss Drama Tour, la cantante fue sorprendida en pleno escenario cuando un fanático le lanzó un peluche del famoso personaje mexicano Dr. Simi.

Lejos de ignorar el objeto, la intérprete lo recogió del suelo y desató las carcajadas de miles de asistentes con una espontánea broma sobre cirugías estéticas que rápidamente se volvió viral en internet.

Todo ocurrió mientras la artista se encontraba en una de las pausas de su espectáculo, interactuando de cerca con el público que llenó el recinto texano. En medio de la euforia del show, un espectador logró que el popular muñeco de farmacia volara por los aires hasta aterrizar directamente sobre la tarima.

Al notar la presencia del objeto, Cardi B detuvo su caminata por un instante, se inclinó para recogerlo y se tomó unos segundos para observar detalladamente la peculiar figura del doctor de bata blanca y bigote.

Fue en ese momento cuando la rapera, quien es conocida mundialmente por su sentido del humor sin filtros y su personalidad extrovertida, levantó el peluche frente a la multitud, lo miró con curiosidad y lanzó una pregunta por el micrófono que resonó en todo el estadio: “Is this my surgeon?” (que en español se traduce literalmente como “¿Es mi cirujano?”).

La ocurrencia, que hace un guiño muy sarcástico y desenfadado a su propio historial público con los procedimientos estéticos, provocó una ovación inmediata y risas generalizadas entre todos los presentes.

El Dr. Simi, una tradición en los conciertos

Lanzar peluches del Dr. Simi a los artistas internacionales se ha consolidado como una de las tradiciones más representativas del público mexicano en los últimos años; sin embargo, este peculiar gesto de cariño ha comenzado a cruzar fronteras de manera evidente, demostrando la fuerte presencia de la comunidad latina en los conciertos que se llevan a cabo en Estados Unidos.

Tras hacer su exitosa broma, Cardi B demostró su profesionalismo al conservar el muñeco en sus manos durante algunos segundos más, sosteniéndolo con una sonrisa antes de continuar con la energía de su presentación musical.

Como era de esperarse en la era digital, el divertido incidente no se quedó únicamente en la memoria de los asistentes de Austin. Decenas de fanáticos que se encontraban en las primeras filas lograron capturar la secuencia exacta en video desde distintos ángulos. En cuestión de horas, los clips comenzaron a inundar plataformas como TikTok, X e Instagram