De la cárcel de Topo Chico a Hollywood: El médico mexicano que inspiró a Hannibal Lecter

¿Sabías que un médico mexicano inspiró al personaje de Hannibal Lecter? El hombre detrás de uno de los villanos más emblemáticos de Hollywood proviene directamente de la hoy cerrada cárcel de Topo Chico.

Cuando pensamos en Hannibal Lecter, la mente nos traslada de inmediato a una celda de alta seguridad, a una máscara de contención de cuero y metal, y a la voz inquietantemente pausada de Anthony Hopkins ofreciendo Chianti con hígado de víctima.

Detrás de la ficción creada por el escritor estadounidense Thomas Harris, existe un entramado de realidad que supera cualquier guion cinematográfico. Un origen envuelto en sombras que no se ubica en las calles de Baltimore ni en los bosques de Lituania, sino en el bullicioso Nuevo León de mediados del siglo XX.

La figura real que moldeó al monstruo refinado de El silencio de los inocentes, la película basada en la novela, fue un médico mexicano, un cirujano de modales intachables y elegancia pulcra que cumplía condena por un horrendo crimen en el penal de Topo Chico, en Monterrey.

Esta es la fascinante historia del Dr. Alfredo Ballí Treviño, el verdadero "Dr. Salazar", cuyas conversaciones tras las rejas inspiraron la creación del caníbal más célebre de la literatura y el cine moderno.

Dr. Alfredo Ballí Treviño Facebook La Casa De Aramberri

El médico mexicano que inspiró a Hannibal Lecter

Antes de ser el autor de la novela que inspiraría pesadillas, Thomas Harris trabajaba como un joven periodista de nota roja y cobertura criminal para la revista Argosy.

Harris había viajado hasta el estado de Nuevo León para entrevistar a Dykes Askew Simmons, un ciudadano estadounidense condenado a la pena de muerte en México por haber cometido el asesinato de tres jóvenes en un viaje carretero.

Sin embargo, durante su intento de fuga del penal de Topo Chico, Simmons fue herido de bala por los guardias de la prisión. Cuando los guardias creían que el recluso moriría desangrado, un médico interno de la propia cárcel intervino con una destreza quirúrgica envidiable, salvándole la vida a través de una intervención improvisada pero impecable.

Harris pidió conocer al médico cirujano y fue ahí donde conoció al Dr. Alfredo Ballí Treviño; un hombre de complexión pequeña, postura erguida, peinado impecable y una elegancia que contrastaba con el entorno penitenciario.

Fue en ese intercambio donde el autor experimentó una fascinación por el médico, quien analizaba al paciente con una frialdad clínica absoluta, y comenzó a interrogar al propio Harris sobre la naturaleza del dolor, el trauma y la estética del crimen.

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¿Quién era exactamente el Dr. Alfredo Ballí Treviño?

El Dr. Alfredo Ballí Treviño era un médico cirujano cuyos crímenes habían conmocionado a la ciudad de Monterrey en octubre de 1959. Cuando era un estudiante de medicina de 28 años, sostuvo una discusión en su consultorio con su pareja y colega, Jesús Castillo Rangel.

Ballí Treviño sedó a la víctima, le cortó la yugular con un bisturí con absoluta precisión, desmembró el cuerpo con destreza quirúrgica en el lavabo del consultorio y colocó los restos en cajas de cartón. Posterior a ello, trasladó las cajas en la cajuela de su automóvil hacia un terreno baldío en el municipio de Guadalupe, donde las enterró.

El hallazgo del cuerpo desató una cacería policial que culminó con la detención del joven cirujano. La prensa de la época bautizó al médico como "El Vampiro de la Colonia Talleres" o "El Doctor Crimen".

Debido a la brutalidad del acto y la frialdad demostrada durante el proceso judicial, el juez dictó la pena de muerte para Ballí Treviño, convirtiéndolo en uno de los últimos mexicanos sentenciados a la pena capital en el siglo XX. Sin embargo, tras años de apelaciones y revisiones del caso, la sentencia fue conmutada por una condena de 20 años de prisión.

Hannibal Lecter Amazon MGM Studios

Del Dr. Ballí Treviño a Hannibal Lecter

Fue durante la edición especial por el 25° aniversario de la publicación del libro El silencio de los inocentes cuando Thomas Harris reveló en el prólogo que la inspiración detrás de Hannibal Lecter había sido el doctor mexicano Alfredo Ballí Treviño.

Harris explicó cómo su postura, su forma de inclinar la cabeza al escuchar, su capacidad para desarmar psicológicamente al interlocutor e intuir sus debilidades ocultas, sirvieron de cimiento para el personaje de Hannibal Lecter en su novela debut El Dragón Rojo y posteriormente en El silencio de los inocentes.

Harris renombró al doctor en sus notas iniciales como "Dr. Salazar" para proteger su identidad real mientras el médico estuviera vivo. La combinación de una elegancia culta, el dominio de la anatomía humana y la capacidad de cometer actos atrocísimos sin perder la compostura fue la fórmula magistral que convirtió a Lecter en un hito de la narrativa contemporánea.

El Dr. Alfredo Ballí Treviño falleció en el año 2009 por causas naturales a los 81 años de edad, sin saber que su breve conversación con un joven periodista estadounidense en una celda de Monterrey había dado origen a una de las franquicias cinematográficas y literarias más rentables y famosas del mundo.