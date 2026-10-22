Joy Huerta aclara polémica con su cuñada y habla de Jesse & Joy

Jesse & Joy atraviesan una nueva etapa como dueto, y las decisiones sobre el futuro del grupo han despertado dudas entre sus seguidores.

Aunque el cariño del público por los hermanos Huerta sigue presente, el anuncio de que Jesse dejará temporalmente las presentaciones ha generado conversación, especialmente por las versiones que surgieron alrededor de su separación musical.

En medio de las especulaciones, Joy Huerta habló sobre la polémica relacionada con su cuñada, Mónica León, y aclaró cómo vive este proceso junto a su hermano, con quien ha compartido más de dos décadas de trayectoria musical.

Joy Huerta responde a los rumores de separación de Jesse & Joy

Tras anunciarse los cambios en el grupo, Mónica León, cuñada de Joy, llamó la atención de los seguidores luego de compartir historias en redes sociales. Sus publicaciones generaron inquietud y dieron pie a comentarios sobre lo que ocurría entre los integrantes de la familia.

Ante las preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia relacionada con su presentación en el Auditorio Nacional, Joy fue cuestionada sobre el tema.

“Yo no puedo hablar por… O sea, la gente es dueña de sus palabras, la gente es dueña de sus consecuencias. La gente decide qué dice y qué no dice. Yo les conté todo lo que puedo volver a contar ahorita”.

¿Cómo es la relación entre Jesse y Joy tras los cambios en el dueto?

A más de 21 años de haber iniciado su camino musical juntos, Joy también habló sobre el vínculo que mantiene con Jesse. La cantante destacó que el cariño entre ambos permanece, aunque ahora cada uno atraviesa sus propios procesos y desarrolla diferentes proyectos.

“El amor jamás se va a acabar. La hermandad va a continuar, es una historia de una vida; simplemente estamos ahora haciendo nuestros procesos”.

Joy también explicó que respeta la decisión de su hermano, aunque reconoció que no ha sido un proceso sencillo. Pese a los cambios, aseguró sentirse orgullosa de continuar con el proyecto musical.

“La verdad, desde que él tomó una decisión unilateral, yo la respeto. Yo me enteré 20 minutos antes de que ustedes se enteraran de que Jesse decidía dejar la banda y, con la frente en alto, decidí continuar. No es una decisión fácil, pero la verdad es que estoy orgullosa de poder decir que si él toma la decisión de bajarse, yo puedo tomar la decisión de seguir y estoy feliz”.

Joy Huerta de Jesse & Joy, durante la conferencia de prensa de la gira “¿Con quién se queda el reno?” (2026). Foto: Cuartoscuro.com / Camila Ayala Benabib

¿Qué pasará con los conciertos de Jesse & Joy en diciembre?

Por su parte, Jesse informó a través de sus redes sociales que cumplirá con los compromisos previamente establecidos de Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre. Sin embargo, adelantó que no participará en la presentación programada para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

En su publicación, el cantante explicó que el equipo ya tenía conocimiento de su decisión de no participar en la conferencia de prensa ni en ese concierto.

“Como compartí desde el principio, estaré cumpliendo con todos mis compromisos confirmados de Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre. Nuestro equipo estaba informado previamente de que no participaría en la conferencia de prensa ni estaría en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional”, se lee en la publicación de Jesse.

De esta manera, los hermanos Huerta continúan en una etapa de cambios profesionales. Aunque sus caminos musicales tomen direcciones distintas, Joy ha reiterado que el vínculo familiar permanece, mientras que la cantante seguirá adelante con el proyecto que ha marcado más de dos décadas de su carrera.