Dalí, metamorfosis y muerte: ¿Qué significa la calavera del cartel de El silencio de los inocentes?

El cartel de El silencio de los inocentes muestra a Jodie Foster con una polilla sobre la boca. Aunque parece una imagen sencilla, el insecto tiene una calavera en el cuerpo que esconde varios detalles relacionados con la historia de la película.

Estrenada en 1991 y dirigida por Jonathan Demme, la cinta sigue a Clarice Starling, una joven agente del FBI que recurre al asesino Hannibal Lecter para intentar encontrar a Buffalo Bill, un criminal que secuestra y asesina mujeres.

La imagen promocional se convirtió en una de las más reconocibles del cine de suspenso, pero su composición tiene un significado que va más allá de presentar a la protagonista.

De hecho, la calavera está relacionada con la muerte, la transformación y una obra de Salvador Dalí, elementos que ayudan a comprender por qué se eligió ese insecto para representar la película.

El cartel de El silencio de los inocentes esconde una referencia a Salvador Dalí en la calavera de la polilla. IMDb

¿Qué significa la calavera de El silencio de los inocentes?

La figura que aparece sobre la boca de Clarice Starling corresponde a una especie real de polilla conocida como esfinge de la calavera, cuyo nombre científico es Acherontia atropos.

Su principal característica es una marca natural en el tórax que recuerda la forma de un cráneo humano. Esta peculiaridad ha provocado que, durante siglos, el insecto se relacione con la muerte y distintas supersticiones.

Incluso su nombre científico tiene referencias a la mitología griega.

Acherontia proviene de Aqueronte, uno de los ríos asociados con el inframundo, mientras que Atropos hace referencia a Átropos, una de las tres Moiras encargadas de determinar el destino de los mortales.

En la mitología, Átropos era quien cortaba el hilo de la vida, por lo que su nombre estaba directamente relacionado con la muerte.

Sin embargo, la polilla también representa la transformación, un elemento fundamental para entender los crímenes que aparecen en la película.

Al igual que otros insectos, atraviesa distintas etapas de desarrollo hasta alcanzar su forma adulta. Este proceso, conocido como metamorfosis, tiene una relación simbólica con las intenciones de Buffalo Bill.

Anthony Hopkins interpretó a Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, película estrenada en 1991. Amazon Prime

La relación de la calavera de El silencio de los inocentes con Buffalo Bill

En la película, Buffalo Bill, cuyo verdadero nombre es Jame Gumb, secuestra y asesina mujeres como parte de su obsesión por modificar su apariencia.

Durante la investigación, Clarice Starling y los agentes del FBI descubren que el criminal introduce pupas de polillas en la garganta de algunas de sus víctimas.

Este detalle permite relacionar los asesinatos y se convierte en una de las pistas que ayudan a avanzar en la búsqueda del responsable.

La elección de la polilla no es casual, pues su proceso de metamorfosis funciona como una representación de la transformación que busca el asesino.

Mientras el insecto cambia de forma durante su desarrollo, Buffalo Bill intenta construir una nueva apariencia mediante la piel de las mujeres que asesina.

Por esta razón, la polilla del cartel concentra dos elementos importantes de la historia.

La muerte , representada por la marca en forma de calavera y los asesinatos que investiga el FBI.

La transformación , relacionada con la metamorfosis del insecto y la obsesión de Buffalo Bill por cambiar su apariencia.

Sin embargo, el diseño del cartel contiene otro detalle que no pertenece a la anatomía de la polilla y que puede pasar inadvertido a primera vista.

Buffalo Bill, interpretado por Ted Levine en El silencio de los inocentes, utiliza polillas como parte de sus crímenes. Captura de Pantalla YouTube

Las siete mujeres ocultas en la calavera de El silencio de los inocentes

Si se observa detenidamente la calavera del cartel, es posible descubrir que no está formada únicamente por las marcas naturales del insecto.

En realidad, su diseño incluye los cuerpos de siete mujeres desnudas acomodadas en distintas posiciones para crear la silueta de un cráneo humano.

La imagen está inspirada en In Voluptas Mors, una fotografía realizada en 1951 por Philippe Halsman a partir de una idea de Salvador Dalí.

La composición original muestra a siete modelos que utilizan sus cuerpos para formar una calavera, mientras el propio Dalí aparece junto a ellas.

Esta obra surrealista relaciona la sensualidad con la muerte, dos conceptos que también pueden identificarse en la historia de Buffalo Bill y sus víctimas.

La referencia adquiere un significado particular dentro de la película, ya que el asesino convierte los cuerpos femeninos en el centro de sus crímenes.

La fotografía In Voluptas Mors de Salvador Dalí y Philippe Halsman inspiró la calavera del cartel de El silencio de los inocentes. Amazon

Y es que la calavera no solo representa la muerte, sino que también puede interpretarse como una referencia a las mujeres asesinadas y a la forma en que Buffalo Bill utiliza sus cuerpos.

El diseño también permite otra lectura relacionada con Clarice Starling.

Al colocar la polilla directamente sobre su boca, la imagen puede interpretarse como una representación del silencio y la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente dentro de un entorno dominado por hombres.

Esta interpretación se relaciona con las dificultades que enfrenta Clarice durante la investigación, aunque no constituye una explicación oficial única del cartel.

La referencia a la obra de Dalí fue incorporada durante el desarrollo de la campaña publicitaria de la película. Según Poster House, Jonathan Demme solicitó utilizar esa composición en el diseño.

La imagen final estuvo a cargo de Dawn Baillie, quien trabajó en el cartel para Orion Pictures.

Debido a las restricciones publicitarias relacionadas con la desnudez, el equipo recreó la composición con modelos que llevaban prendas ajustadas al cuerpo, conservando así la figura de la calavera.

El cartel se utilizó para promocionar la película en 1991, año en que El silencio de los inocentes llegó a los cines con Jodie Foster y Anthony Hopkins como protagonistas.