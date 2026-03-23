Un video difundido en redes muestra a Alan Ritchson involucrado en un enfrentamiento físico con un vecino en su propio vecindario. Las imágenes, que comenzaron a circular recientemente, colocaron al protagonista de Reacher en el centro de atención, mientras autoridades ya revisan lo ocurrido.

El incidente, registrado en una zona residencial de Nashville, ocurrió el pasado 22 de marzo y ha generado distintas versiones sobre cómo comenzó la confrontación.

Captan a Alan Ritchson golpeando a vecino en Nashville (VIDEO) IG alanritchson

Un reclamo que escaló a confrontación

De acuerdo con los reportes iniciales, el conflicto entre Alan Ritchson y su vecino habría iniciado por una inconformidad relacionada con el uso de una motocicleta en la zona.

El vecino, identificado como Ronnie Taylor, habría reclamado desde un día antes por la forma en que el actor circulaba en el área, señalando posibles excesos de velocidad. Lo que comenzó como una discusión terminó evolucionando en un encuentro directo que derivó en un altercado físico.

Y es que las imágenes difundidas muestran a ambos hombres en medio de la confrontación. En el clip se observan intercambios de golpes, lo que permitió reconstruir parcialmente lo ocurrido.

Uno de los elementos que más llamó la atención es que el video no incluye el inicio del conflicto, por lo que no queda claro qué detonó el primer contacto físico.

Además, en el material se aprecia la presencia de menores, identificados como parte del entorno familiar del actor, lo que añadió atención al caso.

Hay versiones distintas sobre el inicio de la pelea entre Alan Ritchson y su vecino

Mientras algunos señalamientos apuntan a que el actor habría lanzado los primeros golpes, otras versiones indican que el vecino tuvo un papel clave en el inicio de la confrontación.

De acuerdo con estos reportes, el hombre habría empujado a Alan Ritchson en varias ocasiones, incluso provocando su caída de la motocicleta antes de que la situación escalara.

Captan a Alan Ritchson golpeando a vecino en Nashville (VIDEO) Captura de Pantalla

Policía inicia investigación por altercado

Tras el incidente, se reportó que Alan Ritchson presentó hematomas, cortes y una lesión en uno de sus dedos. Hasta ahora, no se han confirmado detenciones relacionadas con el caso.

Las autoridades ya iniciaron una investigación para esclarecer los hechos. El análisis del video, junto con testimonios y otras pruebas, será clave para determinar cómo se desarrolló la confrontación desde el inicio.

El actor se mantiene colaborando mientras avanza el proceso, a la espera de que se definan responsabilidades tras lo ocurrido en su vecindario.

Captan a Alan Ritchson golpeando a vecino en Nashville (VIDEO) IG alanritchson

El momento del actor fuera de pantalla

El incidente ocurre mientras Alan Ritchson atraviesa uno de los momentos más visibles de su carrera gracias al éxito de Reacher, una producción que lo ha consolidado como figura dentro del género de acción en plataformas de streaming.

Su papel en la serie lo ha posicionado como uno de los rostros más reconocibles del formato, lo que ha hecho que cualquier situación fuera de pantalla genere mayor atención.

Por ahora, el caso sigue en revisión y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre lo ocurrido, conforme avance la investigación y se esclarezcan las circunstancias completas del altercado.