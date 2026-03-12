¡Fiesta K-Pop! Así celebró su cumpleaños la hija de Canelo Álvarez

Con una colorida fiesta temática inspirada en Las Guerreras K-Pop, María Fernanda, hija del boxeador Saúl Álvarez, mejor conocido como Canelo, y de Fernanda Gómez, celebró su cumpleaños número 8.

Fue su mamá, Fernanda Gómez, quien compartió con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de la celebración familiar. Aunque el cumpleaños de la pequeña fue en diciembre, la influencer y empresaria decidió publicar recientemente las imágenes de uno de los días más importantes para su hija mayor.

“Beba turns 8. La fiesta de mi niña grande carismática. No había tenido oportunidad de subir sus fotos. Te amo Beba, tu felicidad es la mía. Aparte que me encanta organizar sus fiestas jeje”, escribió Fernanda en la publicación.

Cumpleaños de hija de Canelo

En la galería de fotos compartidas en las redes sociales de Fenanda Gómez, se ve a María Fernanda radiante de felicidad, luciendo un vestuario inspirado en la película Las Guerreras K-Pop.

En las imágenes también se observa a la pequeña muy emocionada durante la fiesta: disfrutando de su pastel, saltando en los juegos del lugar y presenciando un espectáculo preparado para la celebración.

Canelo Álvarez celebra cumpleaños de su hija con temática de Las Guerreras K-Pop Foto: @fernandagmtz

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando aparece su papá, Canelo Álvarez, usando unos grandes guantes rosas de boxeo, además de otras fotografías donde se le ve jugando y compartiendo momentos muy tiernos con su hija.

Además, Fernanda compartió un video en el que se ve que escuchan el playlist con la canción Golden de Huntr/x, tema que rompió récords al alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100 y en el Billboard Global 200 durante 2025.

Reacciones de usuarios a la fiesta de la hija de Canelo

La publicación del cumpleaños de la primogénita de Fernanda Gómez y Canelo Álvarez supera las 51 mil reacciones y acumula más de 130 comentarios.

Entre los mensajes destacan felicitaciones y buenos deseos para María Fernanda. En varias fotos también se le ve abrazando a sus papás, lo que provocó comentarios llenos de cariño por parte de los fans y amigos.

Canelo Álvarez celebra cumpleaños de su hija con temática de Las Guerreras K-Pop Foto: @fernandagmtz

¿Cuántos hijos biológicos tiene Canelo?

La paternidad de Canelo llegó por primera vez cuando tenía 17 años, cuando nació su primera hija, Emily Cinnamon Álvarez

Emily nació en octubre de 2005 y es fruto de una relación anterior del boxeador. Además de sus hijas con Fernanda Gómez, Canelo también es papá de Emily Cinnamon y Mía Ener Álvarez, hijas de relaciones pasadas con quienes mantiene una relación cercana.

¿Cómo se conocieron Canelo y Fernanda Gómez?

Saúl Álvarez y Fernanda Gómez se conocieron en 2016 en Guadalajara. Sin embargo, fue hasta 2021 cuando la pareja decidió casarse en una lujosa boda celebrada en Punta de Mita, Nayarit, además de realizar una ceremonia religiosa en el estado donde se conocieron.

Su hija mayor, María Fernanda, nació en diciembre de 2017, mientras que su segunda hija, Eva Victoria, llegó al mundo el 8 de agosto de 2025 en Guadalajara.

Canelo Álvarez celebra cumpleaños de su hija con temática de Las Guerreras K-Pop Foto: @fernandagmtz

Para los seguidores de la familia, ver este tipo de momentos es también una forma de celebrar la faceta más personal de Canelo y Fernanda como padres, quienes suelen compartir con orgullo cada etapa en la vida de sus hijas.