Hijos de Cindy Crawford y Richard Gere actúan juntos en cine después de 30 años del matrimonio de sus padres

Los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere han compartido set de rodaje en una inédita coincidencia cinematográfica, tres décadas después del famoso matrimonio de sus padres. En medio del rodaje de la película The Year of the Great Storm, Presley Gerber y Homer Gere abordaron con total soltura la histórica relación que unió a sus familias en los noventa.

La noticia fue confirmada en una entrevista a medios internacionales, donde Gerber detalló cómo vivieron la experiencia tras las cámaras. Ambos jóvenes actores demostraron una complicidad natural que sorprendió al equipo de producción durante la filmación en Sudáfrica

Hijos de Cindy Crawford y Richard Gere actúan juntos en cine Canva

¿Cómo fue el encuentro entre los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere?

Presley Gerber y Homer Gere coincidieron en el set de The Year of the Great Storm, donde hablaron de manera abierta, natural y sin reservas sobre la boda que unió a sus padres hace más de 30 años.

Gerber, de 26 años, confesó que el tema surgió de forma espontánea durante las pausas del rodaje con Homer, de 25 años. Ambos reconocieron lo insólito del destino al cruzar sus caminos profesionales exactamente en el mismo proyecto dramático.

La supermodelo Cindy Crawford y el actor Richard Gere estuvieron casados entre 1991 y 1995, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del espectáculo mundial.

Lejos de cualquier tensión, los intérpretes construyeron una amistad genuina desde el primer día de grabación. Su dinamismo en escena reflejó la madurez con la que asumen el peso cultural de sus respectivos apellidos.

Hijos de Cindy Crawford y Richard Gere actúan juntos en cine Instagram

La herencia artística en el set de The Year of the Great Storm

Presley Gerber debuta en el cine interpretando a un joven militar, mientras que Homer Gere aporta su formación actoral en un drama de época ambientado en la década de 1990 en Sudáfrica.

Dirigida por Peter Webber, la cinta sitúa su historia en 1993, año en que el matrimonio entre Crawford y Gere se encontraba en su punto más alto de atención mediática. Gerber interpreta a un joven llamado Donald que ingresa al servicio militar.

Por su parte, Homer James Jigme Gere continúa consolidando su trayectoria artística tras haber participado en proyectos previos y formarse en artes dramáticas. Ambos buscan labrar un camino propio alejándose de los clichés de la industria.

La crítica ha comenzado a seguir de cerca esta producción debido a la calidad de su reparto y la particular resonancia nostálgica que rodea a sus protagonistas. La entrega de ambos actores promete destacar por su rigor interpretativo.

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¿Qué dijeron los jóvenes actores sobre el matrimonio de sus padres?

Presley Gerber reveló que hablar del matrimonio de sus padres con Homer Gere fue divertido y servirá como una anécdota inolvidable para contarle a su madre al regresar a casa

Durante la entrevista, Gerber explicó con humor que el rodaje le dejó una historia increíble para compartir con su familia. "No puedo esperar a volver a casa y decirle a mi mamá: 'Adivina con quién acabo de estar grabando'", comentó el joven actor.

El intercambio entre ambos demostró que las viejas historias de Hollywood pueden transformarse en puentes de camaradería profesional. Ninguno de los dos permitió que los reflectores del pasado interfirieran con sus responsabilidades en la filmación.

Este cruce generacional demuestra cómo las nuevas promesas del cine reinterpretan la herencia de sus padres con identidad propia. La película se encamina a ser uno de los títulos independientes más comentados de la temporada.