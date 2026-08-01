Guillermo del Toro exige a la industria crear videojuegos para adultos mayores

El director de cine Guillermo del Toro alzó la voz para pedir a la industria de los videojuegos el desarrollo de títulos dirigidos a adultos mayores. El cineasta mexicano solicitó opciones que no exijan empezar desde cero, como ocurre en el género roguelike, para facilitar la jugabilidad.

Durante una entrevista reciente con IGN, el ganador del Oscar ofreció sus servicios como probador oficial de estos proyectos inclusivos. "Estoy disponible. Contáctenme y envíenmelo. Por favor, se los ruego", declaró el realizador ante los micrófonos del medio especializado en entretenimiento digital.

Guillermo Del Toro en la San Diego Comic-Con 2026 AFP

El creador tapatío argumentó que los juegos complejos demandan demasiada coordinación motriz, reflejos rápidos y tiempo de dedicación continuo. Estas características técnicas representan un desafío casi insuperable para los jugadores de mayor edad, quienes necesitan mecánicas adaptadas a sus capacidades físicas actuales.

La industria del entretenimiento digital ya consolidó su posición como el pasatiempo principal para personas de todas las edades a nivel global. Esta diversidad demográfica exigirá mayor atención por parte de las empresas desarrolladoras a medida que los consumidores pioneros del medio alcancen la tercera edad.

La exigencia directa a Dead Cells

Para ilustrar su punto central, del Toro utilizó como ejemplo Dead Cells, uno de los títulos que disfruta regularmente en sus ratos libres. Aunque calificó este exitoso juego de acción como "realmente interesante", admitió su constante frustración por la mecánica principal que obliga al usuario a reiniciar la partida tras cada muerte.

El director lanzó una petición clara a los desarrolladores independientes del estudio Motion Twin. "Por favor, por favor, hagan una versión sin reaparición para los jugadores mayores", suplicó el cineasta, totalmente consciente de que los usuarios ganan velocidad con cada intento, pero pierden la paciencia rápidamente.

Guillermo del Toro Karina Tejada

Las opciones de accesibilidad y los modernos menús de configuración mejoraron significativamente la inclusión en el mercado durante la última década. A pesar de estos notables avances, el mexicano nota barreras técnicas insalvables que aún marginan a las generaciones fundadoras de esta exitosa forma de entretenimiento.

Los títulos favoritos del cineasta tapatío

La pasión del director por el formato interactivo quedó patente al enumerar sus experiencias favoritas frente a la pantalla. Destacó el popular juego de supervivencia Left 4 Dead y confesó abiertamente que el título Death Stranding logró llevarlo hasta las lágrimas con su profunda narrativa postapocalíptica.

También dedicó palabras de completa admiración para Shadow of the Colossus, majestuosa obra que lo llevó a reflexionar sobre múltiples conceptos intangibles. Sobre BioShock, el realizador afirmó que podría perderse durante horas recorriendo los pasillos sumergidos y oscuros de su icónico escenario principal, la ciudad de Rapture.

Shadow of the Colossus es de los videojuegos favoritos de Guillermo del Toro. Foto: Especial

Su lista de recomendaciones incluyó experiencias sumamente variadas como la aventura independiente Journey y el aclamado rompecabezas visual Monument Valley. El director de El Laberinto del Fauno sorprendió a la audiencia al catalogar el fenómeno de dispositivos móviles Angry Birds como un verdadero clásico indiscutible del medio.

Del Toro habla desde la experiencia interna, ya que colaboró estrechamente con el reconocido diseñador japonés Hideo Kojima. Juntos crearon P.T., el exitoso demo de terror psicológico cancelado que servía como prólogo para Silent Hills, un ambicioso proyecto que sacudió a los fanáticos acérrimos del género.

Su relación laboral con Kojima continuó fortaleciéndose años después con el lanzamiento mundial de Death Stranding. En esta particular franquicia de ciencia ficción, el mexicano prestó su imagen y expresiones faciales para dar vida a Deadman, uno de los personajes principales de la historia original y su próxima secuela.