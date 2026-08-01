"Para que me sigan diciendo gorda": Isabel Madow presume radical cambio físico

Isabel Madow volvió a estar en el centro de la conversación luego de reaparecer en un evento junto a su grupo Bandoleras. La conductora y actriz no pasó desapercibida, pero esta vez no fue solo por su presencia, sino por el cambio físico que ha experimentado en los últimos años.

Durante una entrevista con Berenice Ortiz, la también presentadora habló abiertamente sobre su proceso para perder peso y dejó claro que, aunque recibió críticas y comentarios sobre su cuerpo, su principal objetivo nunca fue cumplir con las expectativas de los demás.

Madow contó que llegó a pesar 84 kilos y que actualmente se encuentra en 62, lo que representa una pérdida de 22 kilos. La famosa aprovechó la conversación para lanzar una respuesta a quienes en algún momento la señalaron por su apariencia.

Veintidós kilos menos, ahí para que me sigan diciendo gorda, comentó con ironía.

Sin embargo, detrás de este cambio no hubo únicamente una intención estética. Isabel Madow explicó que durante un periodo de aproximadamente dos años enfrentó diversos problemas de salud que afectaron su cuerpo y su bienestar.

El problema hormonal que enfrentó la conductora

De acuerdo con lo que relató en la entrevista, la transformación física de Isabel Madow comenzó después de que recibió atención médica por un desbalance hormonal. La conductora explicó que fue necesario trabajar en sus niveles de estrógenos y en otros aspectos relacionados con sus hormonas.

Durante ese tiempo también enfrentó síntomas que complicaron su día a día. Dolores en el cuerpo y la cadera, además de anemia, fueron algunos de los problemas que mencionó al recordar aquella etapa.

Me dolía el cuerpo, me dolía la cadera, me dio anemia, todo me pasó, contó.

La conductora dejó claro que el número que aparece en la báscula no es lo que más le importa. Para ella, la verdadera satisfacción llegó al recuperar su bienestar y sentirse nuevamente saludable.

No tanto por lo delgada, sino porque recuperé mi salud, expresó.

El proceso, según explicó, no fue sencillo. Mientras lidiaba con sus problemas de salud, también tuvo que enfrentar comentarios y burlas relacionados con su peso. Isabel Madow reconoció que vivió momentos de bullying, aunque ahora prefiere mirar hacia adelante.

Isabel Madow

Isabel Madow responde a las críticas sobre su cuerpo

La famosa aprovechó su encuentro con Berenice Ortiz para hablar sobre un tema que, según ella, afecta a muchas mujeres: la costumbre de opinar sobre el cuerpo de los demás.

Madow lanzó un mensaje especialmente dirigido a quienes en algún momento la criticaron y les recordó que el paso del tiempo puede llevar a cualquier persona a experimentar cambios físicos y hormonales.

Chicas, no me critiquen, porque todas las que me criticaron algún día van a tener mi edad y van a pasar por ahí, señaló.

La conductora también recomendó a las personas que atraviesan problemas similares buscar orientación profesional y cuidar su alimentación, siempre con acompañamiento médico. En su caso, aseguró que atender el problema hormonal fue una parte importante para recuperar su salud.

Pero Isabel Madow también habló desde su experiencia personal. A sus 50 años, explicó que entiende que el cuerpo cambia y que las mujeres pueden atravesar diferentes etapas, como la perimenopausia, además de padecimientos relacionados con la tiroides u otras condiciones.

Su hijo fue una de sus principales motivaciones

Más allá de las críticas y de los comentarios sobre su figura, Isabel Madow aseguró que una de sus mayores motivaciones para cuidar su salud es su hijo.

La conductora señaló que su prioridad está en su familia, además de continuar trabajando y mantenerse activa. Por eso, considera que las opiniones sobre su peso ocupan un lugar muy pequeño frente a las responsabilidades y los retos que realmente le importan.

Yo veo a mi hijo y la verdad es que vale todo la pena, compartió.

Madow también hizo un llamado a dejar de juzgar los cuerpos ajenos. Para ella, una persona puede ser criticada por subir de peso, por adelgazar o simplemente por tener alguna característica física que no encaje con las expectativas de los demás.

Siempre te van a criticar, hagas lo que hagas, reflexionó.

Por eso, la conductora insistió en que la clave está en aprender a aceptar el propio cuerpo y, sobre todo, cuidar la salud sin vivir pendiente de los comentarios externos.

Isabel Madow

Uno tiene que amar su cuerpo, abrazarlo, tengas el peso que tengas, afirmó.

Con su regreso a los reflectores y tras revelar que perdió 22 kilos, Isabel Madow decidió darle la vuelta a las críticas que recibió durante los últimos años. Su mensaje ahora es claro: el cambio más importante no está en la cifra que marca la báscula, sino en haber recuperado su salud y sentirse bien consigo misma.