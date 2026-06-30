Cañaveral dará concierto GRATIS en CDMX tras el México vs. Ecuador y AQUÍ te decimos cómo llegar

La emoción por el partido entre México y Ecuador no terminará con el silbatazo final. Como parte de los Festivales Futboleros organizados en la Ciudad de México para celebrar el Mundial 2026, el Grupo Cañaveral de Humberto Pavón ofrecerá un concierto gratuito convirtiendo la jornada en una gran fiesta para los aficionados.

¿Cuándo será el concierto gratuito de Cañaveral en CDMX?

El evento se realizará este martes 30 de junio y la celebración comenzará antes del partido con la presentación de Los Askis, quienes subirán al escenario a las 17:40 horas para poner el ambiente con sus éxitos de cumbia andina.

Los Askis abrirán la jornada con un concierto previo al partido, mientras que Grupo Cañaveral pondrá a bailar a los asistentes después del silbatazo final. Andrea Murcia Monsivais | Cuartoscuro

Posteriormente, los asistentes podrán seguir en vivo el duelo entre México y Ecuador, que será transmitido en una pantalla gigante instalada en el estacionamiento del recinto.

Una vez concluido el encuentro, la música continuará con el esperado concierto del Grupo Cañaveral, programado para las 21:00 horas, donde sonarán algunos de los temas más populares de la agrupación, como Tiene espinas el rosal, No te voy a perdonar y Échame al olvido.

El Gobierno de la Ciudad de México organizó este festival futbolero para ofrecer una alternativa para los aficionados del oriente de la capital. IG grupocanaveral

La entrada será completamente gratuita, por lo que se espera una importante asistencia de aficionados tanto al partido como al espectáculo musical.

¿Dónde será el concierto gratis de Grupo Cañaveral?

La sede elegida es el estacionamiento del Palacio de los Deportes, ubicado en la alcaldía Iztacalco, uno de los nuevos espacios incorporados por el Gobierno capitalino para descentralizar las celebraciones mundialistas y evitar que toda la afición se concentre únicamente en el Centro Histórico.

La iniciativa busca que los habitantes del oriente de la ciudad puedan disfrutar del ambiente mundialista sin necesidad de trasladarse hasta el Zócalo o Paseo de la Reforma.

Si planeas asistir al concierto de Grupo Cañaveral, conviene llegar con anticipación y utilizar el transporte público para evitar el intenso tráfico. Cuartoscuro

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes en transporte público?

El recinto cuenta con varias opciones de transporte público, por lo que llegar resulta relativamente sencillo. La alternativa más práctica es utilizar la Línea 9 del Metro y descender en la estación Velódromo, ubicada a unos minutos caminando del acceso principal.

Desde la estación solo es necesario cruzar el puente peatonal sobre Viaducto Río de la Piedad y seguir el flujo de asistentes hasta el estacionamiento. También es posible llegar mediante la Línea 2 del Metrobús, bajando en la estación Goma, desde donde el recorrido a pie toma aproximadamente diez minutos.

Los asistentes podrán disfrutar de una noche llena de fútbol, música tropical y ambiente familiar. IG grupocanaveral

Quienes prefieran trasladarse en automóvil podrán acceder por Viaducto Río de la Piedad o Circuito Interior Río Churubusco, aunque las autoridades recomiendan anticipar el viaje debido a la alta afluencia esperada y al tráfico que suele generarse durante eventos masivos.

Conciertos gratuitos en CDMX tras el duelo México vs. Ecuador

El concierto de Grupo Cañaveral forma parte de una programación especial organizada para despedir la etapa mundialista en la capital.

Autoridades capitalinas instalaron escenarios, pantallas gigantes y diversas sedes para que miles de personas puedan seguir el partido y continuar los festejos. Cuartoscuro

En otros puntos de la ciudad también habrá música en vivo tras el encuentro. En Paseo de la Reforma, a la altura de la Torre del Caballito, se presentará Banda Cuisillos, mientras que el Monumento a la Revolución ofrecerá un ambiente familiar con las actuaciones de Triciclo Circus Band y Mi Banda El Mexicano.

Además, la Secretaría de Cultura instalará pantallas gigantes en distintos espacios públicos y en 18 Festivales Futboleros distribuidos por las 16 alcaldías para que nadie se quede sin seguir el desempeño de la Selección Mexicana.

Así que, si buscas un plan para este martes, el estacionamiento del Palacio de los Deportes en una de las mejores opciones para vivir una jornada llena de pasión deportiva y baile al ritmo de la cumbia.