Habrá Ley Seca en Centro Histórico y 5 colonias de CDMX por el México vs Ecuador

Por segunda ocasión en lo que va de la actividad mundialista, y para garantizar la libre convivencia entre aficionados y población en general, el Gobierno de la Ciudad de México decretó Ley Seca en el perímetro A del Centro Histórico y en cinco colonias de la alcaldía Cuauhtémoc durante la jornada en que México se jugará su pase a los octavos de final, este martes, en un duelo ante Ecuador.

Aficionados en el Fan Fest del Zócalo capitalino aprovechan para tomar bebidas alcohólicas. Karina Tejada

La medida fue publicada el lunes en la Gaceta Oficial mediante un acuerdo firmado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y estará vigente de las 15:00 horas del 30 de junio a las 07:00 horas del 1 de julio.

Una trabajadora muestra promociones en bebidas a clientes en un bar de la Zona Rosa.FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Rogelio Morales Ponce

La restricción aplicará para tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro A del Centro Histórico, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, donde quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas, para llevar.

Autoridades suspenden negocios Foto: Especial

La prohibición únicamente aplica para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado para consumo fuera de los establecimientos.

Quedan exentos restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, salas de cine, teatros y auditorios que cuenten con autorización para vender bebidas alcohólicas en copeo acompañadas de alimentos y dentro de sus instalaciones.

El ambiente que se vive en la capital se caracteriza por estar lleno e bebidas alcohólicas. Pável Jurado

El decreto establece que toda persona que incumpla esta disposición, serán remitida al Juzgado Cívico correspondiente para la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica y demás ordenamientos vigentes.

Durante la primera medida de este tipo implementada entre el 24 y 25 de junio, más de 900 establecimientos ubicados en el corredor Reforma-Juárez y Monumento a la Revolución fueron apercibidos por mantener la venta “para llevar” durante el partido y posterior festejo del triunfo México-Chequia.

Sin embargo, las autoridades no informaron de sanciones impuestas.

Para justificar la restricción que será implementada este martes 30 de junio, la Secretaría de Gobierno argumenta que la capital es una de las sedes oficiales del Mundial, que mayor número de asistentes ha congregado tanto en el estadio CDMX como en sitios habilitados para disfrutar del partido. El pasado partido de la selección, (México vs Chequia) reunió a más de 800 mil fanáticos y población en general en torno a los lugares donde se pudo disfrutar la actuación del combinado nacional.

Por ello, es necesario preservar el orden público, garantizar la seguridad de las personas asistentes, facilitar la movilidad peatonal y vehicular, así como prevenir conductas que pudieran alterar la sana convivencia, concluye el documento.