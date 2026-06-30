México vs Ecuador se jugará 'pasado por lluvia' en CDMX ¡No olvides el paraguas!

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior de la República Mexicana, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 13 sobre el occidente, - que dejará de afectar al país al final del día -, provocarán precipitaciones en 27 entidades.

A los aficionados no les importó la lluvia para festejar el triunfo de México Reuters

El SMN, pronosticó lluvias puntuales muy fuertes para regiones de Chihuahua (este, sur y suroeste), Durango (norte, oeste y sur), Sinaloa (noreste, este y sureste) y Jalisco (norte, centro y sur).

Cientos de aficionados pintaron de verde el Paseo de la Reforma Eduardo Jiménez

FUERTES en zonas de Coahuila (oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (suroeste), Zacatecas (oeste, sur y sureste), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Colima, Michoacán (norte y este), Guerrero (centro), Guanajuato (oeste, norte y centro), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste), ESTADO DE MÉXICO (norte y oeste), CIUDAD DE MÉXICO, Puebla (norte), Veracruz (centro y sur), Chiapas (centro y este), Tabasco (este), Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro y oeste) y Quintana Roo (sur).

Para este domingo se esperan lluvias de hasta 50 mm, tormenta eléctrica y caída de granizo en algunas zonas de la capital Foto: Especial

Además de intervalos de chubascos en Nuevo León, Morelos, Tlaxcala y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Sonora.

Por otra parte, se prevén RACHAS DE VIENTO de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (Istmo) y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

De igual forma, se espera mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la Península de Baja California y en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

El SMN, estimó que continuará el ambiente muy caluroso en entidades del noroeste y norte del territorio nacional con temperaturas máximas de 40 a 45 grados en regiones de Baja California Sur (sur), Sonora (centro y sur), Chihuahua (suroeste) y Sinaloa (norte).

De 35 a 40 grados en zonas de Baja California (noreste), Durango (noreste y oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco (sur y suroeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (centro y sur), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Zacatecas (norte), San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.