¿Y si no? Liam Gallagher pronostica paliza de Inglaterra a México en el Mundial

El vocalista de Oasis, Liam Gallagher, encendió las redes sociales al lanzar una atrevida predicción sobre el futuro de la Selección Mexicana en la justa mundialista. El músico británico auguró una victoria aplastante de la selección de Inglaterra sobre la escuadra nacional.

Ambos combinados nacionales chocarán en la ronda de Octavos de Final del Mundial 2026. El intérprete de "Wonderwall" utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para calentar los ánimos previos al vital encuentro internacional.

Publicación de Liam Gallagher Foto: Redes Sociales

"Creo que les ganaremos a México 5-0", sentenció el menor de los hermanos Gallagher ante sus millones de seguidores. La tajante declaración generó una ola de reacciones inmediatas entre los aficionados aztecas y los fanáticos británicos.

El polémico mensaje de la estrella de rock acaparó de inmediato los portales deportivos e incendió los foros de discusión en internet. Los seguidores del conjunto azteca respondieron rápidamente para defender el orgullo del equipo anfitrión del certamen.

Duelo de vida o muerte en la capital

El esperado encuentro entre México e Inglaterra ocurrirá el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro. La sede elegida para esta batalla futbolística será el mítico Estadio Ciudad de México, recinto antes conocido como Estadio Azteca.

El coloso de Santa Úrsula atestiguará este choque definitivo donde el Tri buscará su anhelado boleto a la siguiente fase. Una victoria local representaría un pase histórico a los Cuartos de Final del máximo torneo organizado por la FIFA.

Harry Kane celebrando su gol ante RD Congo. REUTERS

La escuadra tricolor carga con la presión de avanzar frente a su gente y de vencer a uno de los equipos favoritos al título. Los jugadores saltarán a la cancha con la encomienda de demostrar que la predicción del músico británico carece de total sustento.

Los dirigidos por Javier Aguirre enfrentarán una dura prueba ante la veloz y talentosa plantilla inglesa. La afición mexicana abarrotará las gradas del estadio capitalino para contrarrestar con sus cánticos el poderío de los inventores del futbol.

Fervor incondicional por el Manchester City

La provocación de Liam Gallagher nace de su absoluta y conocida obsesión por el balompié. El rockero inglés vive el futbol con la misma intensidad que su carrera musical y ostenta un fanatismo radical por el club Manchester City.

El cantante asiste regularmente a los palcos del Etihad Stadium para apoyar a los Citizens en sus compromisos de liga y copa. Además, celebra ruidosamente y de forma pública cada título levantado por el equipo que dirige el entrenador Pep Guardiola.

Liam Gallagher con lentes oscuros. REUTERS

La relación del artista con el deporte rey data de su infancia en las frías calles de Mánchester. Desde su juventud, el vocalista convirtió las gradas de los estadios británicos en su segundo hogar y adoptó la cultura hooligan en su estilo de vida.

Durante sus giras internacionales, el artista acostumbra vestir playeras de su club y lanza constantes burlas hacia los equipos rivales. Esta actitud retadora y frontal forma parte de su sello personal desde los años dorados del movimiento britpop.

El pitazo inicial silenciará las palabras en redes sociales y cederá el protagonismo al rodar del balón. Los noventa minutos dictarán si el pronóstico de la estrella de rock se cumple o si los mexicanos logran la hazaña deportiva sobre el césped.