Ecuador denuncia a México ante la organización del Mundial 2026 por disturbios en su hotel

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) emitió un comunicado oficial tras las acciones de algunos aficionados mexicanos afuera del hotel de concentración de la selección de Ecuador, en la previa del duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

FEF denuncia incidentes en el hotel de Ecuador previo al Mundial 2026

De acuerdo con el documento, la Federación informó que ya envió un reclamo formal a la organización del Mundial 2026, luego de los hechos ocurridos durante la noche del lunes, cuando seguidores mexicanos realizaron algarabía y provocaron alteraciones en las inmediaciones del inmueble donde se hospeda el combinado ecuatoriano.

Ecuador pide intervención de autoridades y llama al fair play

Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar”, se lee en el comunicado.

La FEF también pidió la intervención de las autoridades competentes para evitar que este tipo de situaciones escalen y puedan afectar la seguridad de jugadores, cuerpo técnico e incluso aficionados.

Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas”, agregó.

El organismo ecuatoriano subrayó además la importancia de que estos hechos no empañen el ambiente previo a la Copa del Mundo, que consideran una auténtica fiesta futbolística entre naciones.