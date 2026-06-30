Fan Fest: el partido también se juega entre la multitud

Ir a un Fan Fest no es solo llegar, ver una pantalla gigante y esperar el gol. La experiencia también se juega antes y después del partido: en las filas, en los filtros de seguridad, en el aforo del recinto, en la señal del celular, en los baños y, sobre todo, en la salida.La entrada general puede ser gratuita, pero eso no significa acceso garantizado. El ingreso depende de la capacidad disponible de cada sede y de las reglas operativas locales. Por eso, llegar temprano puede marcar la diferencia entre vivir el partido dentro del Fan Fest o quedarse fuera cuando el recinto alcance su límite.

Aunque la entrada puede ser gratuita, el acceso depende del aforo disponible en cada sede. Alexandro Medrano

También conviene ir ligero. Celular, batería externa, identificación, tarjeta, algo de efectivo, impermeable ligero y calzado cómodo pueden hacer la experiencia mucho más fácil. En cambio, mochilas grandes, botellas o envases, alcohol, pirotecnia, paraguas rígidos u objetos punzocortantes pueden detenerte en el filtro.

Ir ligero facilita el ingreso: cada sede puede aplicar filtros y restricciones de objetos. Alexandro Medrano

Cada Fan Fest se vive distinto. Algunos están en plazas abiertas, otros en parques, explanadas o centros históricos. Antes de instalarte, conviene ubicar la pantalla, las salidas, los baños y un punto de reunión. No se trata solo de encontrar el mejor lugar para ver: también hay que pensar desde dónde te puedes mover.

Cada aficionado vive el Fan Fest de forma distinta: algunos planean todo, otros van por el ambiente, la experiencia o la emoción del partido. Alexandro Medrano

La salida merece un plan propio. Cuando termina el partido, miles de personas intentan hacer lo mismo al mismo tiempo: caminar, pedir transporte, buscar a sus acompañantes o mandar mensajes. Por eso es recomendable guardar batería, acordar un punto fijo de reunión y revisar la ruta de regreso antes del silbatazo final.

Antes de instalarte, ubica pantalla, salidas, baños y un punto de reunión: cada Fan Fest se llena y se vacía distinto. Alexandro Medrano

Hay detalles que casi nadie considera hasta que ya está adentro. La batería se acaba más rápido entre fotos, videos y mapas. La señal puede saturarse por la concentración de celulares. Los baños pueden tener filas largas. Los pagos pueden variar según la sede. Y si vas con niños, adultos mayores o en grupo, improvisar puede complicar todo.

Planear la salida antes del silbatazo final puede evitar filas, pérdida de señal y rutas saturadas. Alexandro Medrano

La multitud también juega, y el minuto más complicado no siempre es el 90: a veces es el 91, cuando todos deciden salir al mismo tiempo. Planear el recorrido completo —desde la llegada hasta el regreso— puede marcar la diferencia entre cerrar el día con una buena experiencia o con largas esperas. El objetivo no es solo disfrutar el partido, sino volver con seguridad.