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Fan Fest: el partido también se juega entre la multitud

Pantallas gigantes, entrada gratuita y miles de aficionados hacen del FIFA Fan Festival uno de los puntos de reunión más atractivos durante el torneo. Sin embargo, la experiencia también depende de llegar a tiempo, superar los filtros de seguridad, elegir bien el lugar y planear la salida. Esta guía reúne seis momentos clave para disfrutar el Fan Fest y regresar sin contratiempos.

Por: Alexandro Medrano

Infografía de portada sobre el Fan Fest con una multitud frente a una pantalla gigante. El gráfico presenta un test de supervivencia con cinco niveles: llegar temprano, pasar el filtro, elegir personaje, leer la sede y conocer lo que casi nadie te dice.
Los Fan Fest reúnen a miles de aficionados en distintas ciudades, con pantallas gigantes, actividades y acceso sujeto a capacidad.Alexandro Medrano

Ir a un Fan Fest no es solo llegar, ver una pantalla gigante y esperar el gol. La experiencia también se juega antes y después del partido: en las filas, en los filtros de seguridad, en el aforo del recinto, en la señal del celular, en los baños y, sobre todo, en la salida.La entrada general puede ser gratuita, pero eso no significa acceso garantizado. El ingreso depende de la capacidad disponible de cada sede y de las reglas operativas locales. Por eso, llegar temprano puede marcar la diferencia entre vivir el partido dentro del Fan Fest o quedarse fuera cuando el recinto alcance su límite.

Infografía sobre la importancia de llegar temprano al Fan Fest. Compara los beneficios de llegar con tiempo, como más posibilidades de entrar, mejor lugar y menos filas, frente a los riesgos de llegar tarde, como aforo lleno, mala visibilidad o no poder ingresar.
Aunque la entrada puede ser gratuita, el acceso depende del aforo disponible en cada sede.Alexandro Medrano

También conviene ir ligero. Celular, batería externa, identificación, tarjeta, algo de efectivo, impermeable ligero y calzado cómodo pueden hacer la experiencia mucho más fácil. En cambio, mochilas grandes, botellas o envases, alcohol, pirotecnia, paraguas rígidos u objetos punzocortantes pueden detenerte en el filtro.

Infografía sobre filtros de acceso al Fan Fest. Muestra una lista de objetos recomendados, como celular, batería externa, identificación, tarjeta, impermeable ligero y tenis cómodos, y otra lista de artículos que conviene no llevar, como mochilas grandes, botellas, alcohol, paraguas rígidos, pirotecnia y objetos punzocortantes.
Ir ligero facilita el ingreso: cada sede puede aplicar filtros y restricciones de objetos.Alexandro Medrano

Cada Fan Fest se vive distinto. Algunos están en plazas abiertas, otros en parques, explanadas o centros históricos. Antes de instalarte, conviene ubicar la pantalla, las salidas, los baños y un punto de reunión. No se trata solo de encontrar el mejor lugar para ver: también hay que pensar desde dónde te puedes mover.

Infografía sobre distintos perfiles de asistentes al Fan Fest. Presenta cuatro personajes: el estratega, el improvisado, el de la cita y el del ambiente, con características de cada forma de vivir la experiencia.
Cada aficionado vive el Fan Fest de forma distinta: algunos planean todo, otros van por el ambiente, la experiencia o la emoción del partido.Alexandro Medrano

La salida merece un plan propio. Cuando termina el partido, miles de personas intentan hacer lo mismo al mismo tiempo: caminar, pedir transporte, buscar a sus acompañantes o mandar mensajes. Por eso es recomendable guardar batería, acordar un punto fijo de reunión y revisar la ruta de regreso antes del silbatazo final.

Infografía sobre cómo orientarse dentro de un Fan Fest. Recomienda identificar pantalla, salidas, baños y punto de reunión antes de instalarse, con el mensaje: no busques solo dónde ver, busca dónde moverte.
Antes de instalarte, ubica pantalla, salidas, baños y un punto de reunión: cada Fan Fest se llena y se vacía distinto.Alexandro Medrano

Hay detalles que casi nadie considera hasta que ya está adentro. La batería se acaba más rápido entre fotos, videos y mapas. La señal puede saturarse por la concentración de celulares. Los baños pueden tener filas largas. Los pagos pueden variar según la sede. Y si vas con niños, adultos mayores o en grupo, improvisar puede complicar todo.

Infografía sobre la salida del Fan Fest. Recomienda acordar un punto fijo, guardar batería, ubicar la ruta de regreso y no salir con todos si se puede esperar. El mensaje central es que salir bien también es ganar.
Planear la salida antes del silbatazo final puede evitar filas, pérdida de señal y rutas saturadas.Alexandro Medrano

La multitud también juega, y el minuto más complicado no siempre es el 90: a veces es el 91, cuando todos deciden salir al mismo tiempo. Planear el recorrido completo —desde la llegada hasta el regreso— puede marcar la diferencia entre cerrar el día con una buena experiencia o con largas esperas. El objetivo no es solo disfrutar el partido, sino volver con seguridad.

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