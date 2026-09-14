Camila Cabello celebra un año del final de su gira con emotiva interpretación de 'BOAT'

Camila Cabello celebró el primer aniversario del final de su Yours, C Tour con una interpretación especial de B.O.A.T., uno de los temas de C,XOXO, como un regalo para los fans que la acompañaron durante su regreso a los escenarios en 2025.

La cantante compartió un video de la presentación para recordar los conciertos de una gira que terminó exactamente un año atrás en São Paulo, Brasil.

Cabello describió la publicación como un pequeño regalo para volver a algunos de los momentos vividos durante el tour, mientras seguidores respondieron con fotografías, videos y recuerdos de las presentaciones.

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Entre los comentarios destacaron especialmente los de fans brasileños, quienes recordaron el cierre de la gira en el festival The Town como uno de los momentos más especiales de aquella etapa.

Camila Cabello recuerda su gira con ‘B.O.A.T.’

Para conmemorar el aniversario, Camila eligió B.O.A.T., canción incluida en su cuarto álbum de estudio, C,XOXO, publicado en 2024.

Durante el Yours, C Tour, el tema ocupaba uno de los momentos más íntimos del espectáculo.

En la presentación final en São Paulo, por ejemplo, “B.O.A.T.” apareció en el tercer acto del concierto y fue interpretada al piano, después de canciones como “Bam Bam”, “Señorita”, “Never Be the Same” y “Chanel No.5”.

Camila Cabello

La canción contrasta con varios de los temas electrónicos y experimentales de C,XOXO, pues muestra una faceta más vulnerable de la cantante.

Su título corresponde a las iniciales de Best of All Time, frase alrededor de la cual Cabello construye una canción sobre una relación pasada y la dificultad de aceptar que alguien que alguna vez ocupó un lugar importante puede terminar convirtiéndose en un recuerdo.

La interpretación adquirió así un sentido especialmente nostálgico al ser utilizada para recordar una gira que significó el regreso de la cantante a los conciertos propios después de varios años.

Yours, C Tour marcó el regreso de Camila Cabello a las giras

Camila Cabello anunció el Yours, C Tour en febrero de 2025 y comenzó la gira el 28 de junio de ese año en Francia.

El recorrido fue realizado para promocionar C,XOXO y terminó el 14 de septiembre de 2025 en el circuito de Interlagos, en São Paulo, como parte del festival The Town.

En total, el itinerario contempló 17 presentaciones a través de Europa, Asia, Australia y Sudamérica.

Además de canciones de su etapa más reciente como I LUV IT, HE KNOWS, DREAM-GIRLS y DADE COUNTY DREAMING, el repertorio recuperó éxitos anteriores como Havana, Never Be the Same, Señorita, My Oh My y Bam Bam.

El tour tuvo también un significado particular porque representó el primer recorrido de conciertos de Cabello en más de siete años. Su anterior gira como artista principal había sido el Never Be the Same Tour, realizado entre 2018 y 2019.

Los fans recuerdan el final de la gira en Brasil

El último concierto del Yours, C Tour tuvo lugar en The Town 2025, donde la cantante interpretó “B.O.A.T.” al piano antes de continuar con canciones como “Ai Se Eu Te Pego”, “Bad Things” y “JUNE GLOOM”.

Un año después, Camila Cabello eligió precisamente una de las canciones más emocionales del espectáculo para mirar hacia atrás y recordar una etapa que marcó su regreso formal a las giras.

bgpa