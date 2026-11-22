Grupo Firme ha comenzado a modificar el contenido de sus presentaciones en México para evitar problemas con las autoridades que han endurecido las medidas contra los narcocorridos y las canciones que hacen referencia a actividades delictivas. La agrupación liderada por Eduin Caz decidió dejar fuera algunos temas de su repertorio.

Esta decisión también responde al crecimiento que ha tenido el proyecto en los últimos años y a los compromisos comerciales que implica organizar espectáculos de gran formato. La banda prepara una gira por estadios para 2027, luego de conseguir una importante respuesta del público con nueve conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde logró vender 455 mil boletos.

Ante este panorama, el grupo busca mantener sus presentaciones sin contratiempos y evitar que las restricciones afecten sus próximos compromisos.

Foto: Instagram eduincaz

¿Por qué Grupo Firme decidió modificar su repertorio?

Eduin Caz explicó que la agrupación ha tenido que adaptar sus espectáculos dependiendo de las disposiciones vigentes en cada ciudad. El cantante reconoció que algunos corridos dejaron de formar parte de sus presentaciones para evitar sanciones y continuar trabajando conforme a los permisos otorgados por las autoridades.

Durante un encuentro con medios de comunicación, después de recibir un reconocimiento, el vocalista habló sobre esta decisión y dejó claro que el grupo está dispuesto a respetar las normas.

También hemos dejado de cantar corridos y seguimos al pie de la letra las reglas", expresó.

Las restricciones no son un asunto menor para la industria del entretenimiento. La suspensión de un concierto puede representar la devolución de miles de entradas, penalizaciones económicas para los organizadores y la pérdida de acuerdos con patrocinadores y recintos.

Además, las sanciones económicas establecidas en diferentes municipios pueden ir desde los 117 mil 310 pesos hasta superar el millón de pesos, dependiendo de las disposiciones aplicables.

Este tipo de reglamentos ha obligado a los artistas y promotores a revisar con anticipación los repertorios que presentarán, pues las consecuencias pueden afectar tanto a los intérpretes como a las empresas responsables de los eventos.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. @eduincaz

¿Qué canción se negó a interpretar Eduin Caz en Aguascalientes?

La decisión de Grupo Firme de modificar sus espectáculos también ha provocado inconformidad entre algunos seguidores, especialmente cuando solicitan canciones que ya no están contempladas en el repertorio.

Una situación de este tipo ocurrió durante una presentación en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes. En aquella ocasión, los asistentes pidieron a Eduin Caz que interpretara "Se fue la pantera", uno de los temas que acompañaron los primeros años de la agrupación.

Sin embargo, el cantante no accedió a la petición y explicó que debía respetar las disposiciones establecidas para el espectáculo.

Ustedes saben que las reglas son las reglas y hay que seguirlas, discúlpenme", respondió ante los reclamos del público.

El grupo continuó con su presentación sin incluir las canciones que podían ocasionar problemas con las autoridades. Entre los temas que han quedado fuera de determinados conciertos también se encuentran "El Roto" y "El Corrido del Barco", ambos pertenecientes a la primera etapa musical de la banda, cuando todavía se presentaba principalmente en bares y eventos privados de Tijuana, entre 2016 y 2017.

Grupo Firme Daniel Betanzos

¿Cómo afectan estas restricciones a los conciertos de Grupo Firme?

El crecimiento de Grupo Firme ha convertido sus presentaciones en producciones que requieren una importante inversión y coordinación entre distintas empresas.

Un ejemplo de su capacidad de convocatoria ocurrió en septiembre de 2022, cuando reunió a 280 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México. A partir de entonces, la agrupación continuó ampliando su presencia en escenarios de gran capacidad y consolidando acuerdos comerciales de alcance internacional.

Incluso, algunas de sus giras han contado con la participación de plataformas de entretenimiento como Disney+, que transmitió en vivo el espectáculo "La Última Peda".

En este contexto, una cancelación puede ocasionar consecuencias que van mucho más allá de una multa. Los conciertos multitudinarios implican contratos con recintos, aseguradoras, patrocinadores y proveedores, por lo que cualquier incumplimiento puede generar pérdidas económicas considerables.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, denunció cobros de agua y luz que suman 112 mil pesos en su domicilio. IG eduincaz

¿Qué prepara Grupo Firme para su gira de 2027?

Mientras ajusta sus presentaciones a las disposiciones de cada localidad, Grupo Firme trabaja en una nueva etapa de su carrera con una gira por estadios prevista para 2027.

La agrupación ha conseguido ampliar su público gracias a canciones que se alejan de las temáticas bélicas y se enfocan en el desamor, las relaciones sentimentales y las fiestas. Temas como "Ya supérame", "En tu perra vida" y "El tóxico" han contribuido a su popularidad en México y Estados Unidos, además de abrirle oportunidades para colaborar con exponentes de otros géneros.

Por su parte, Eduin Caz también ha hablado sobre los cambios que ha realizado en su vida personal. El cantante compartió que cumplió siete meses sin consumir alcohol y que retomó una rutina diaria de ejercicio para mejorar su condición física.

Con estos ajustes, Grupo Firme busca llegar preparado a sus próximos compromisos y mantener el ritmo de crecimiento que ha conseguido en la industria musical.

La postura de la agrupación frente a las restricciones marca una diferencia en la manera de abordar las nuevas disposiciones contra los narcocorridos. En lugar de arriesgar sus presentaciones, la banda ha optado por adaptar sus canciones a las reglas de cada municipio, una estrategia que le permitiría proteger sus contratos, mantener sus espectáculos y avanzar con sus planes para 2027.