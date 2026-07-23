Calendario COMPLETO de episodios de Stuart no logra salvar el universo

El universo de The Big Bang Theory sigue creciendo y ahora es el turno de Stuart no logra salvar el universo (Stuart Fails to Save the Universe), que es el nuevo spin-off de la franquicia y pone por primera vez a Stuart Bloom como protagonista de una aventura que mezcla comedia con ciencia ficción.

La serie se estrena de forma exclusiva en HBO Max y contará con un lanzamiento semanal.

Stuart Bloom protagoniza el nuevo spin-off de The Big Bang Theory en HBO Max. HBO

Este es el calendario de episodios de Stuart no logra salvar el universo

La primera temporada estará integrada por 10 episodios, los cuales llegarán cada jueves entre julio y septiembre de 2026.

Episodio 1 | Spoiler: Gary Dies

Estreno: 23 de julio de 2026.

Episodio 2 | Spoiler: Bert is Magic

Estreno: 30 de julio de 2026.

Episodio 3 | Spoiler: Zack’s in This One

Estreno: 6 de agosto de 2026.

Episodio 4 | Spoiler: Stuart Makes a Wallet

Estreno: 13 de agosto de 2026.

Episodio 5 | Spoiler: Gary Works for UPS

Estreno: 20 de agosto de 2026.

Episodio 6 | Spoiler: Bert Gets Married

Estreno: 27 de agosto de 2026.

Episodio 7 | Spoiler: Dexys Midnight Runners Get a Royalty Payment

Estreno: 3 de septiembre de 2026.

Episodio 8 | Spoiler: We’re as Confused as You Are

Estreno: 10 de septiembre de 2026.

Episodio 9 | Spoiler: We Couldn’t Get Green Lantern

Estreno: 17 de septiembre de 2026.

Episodio 10 | Spoiler: Filmed Before a Live Studio Audience

Estreno: 24 de septiembre de 2026.

Con este calendario, HBO Max mantendrá el formato de estreno semanal hasta el final de la temporada.

La primera temporada de Stuart no logra salvar el universo tendrá 10 episodios. HBO

¿De qué trata Stuart no logra salvar el universo?

Durante las doce temporadas de The Big Bang Theory, Stuart Bloom pasó de ser el dueño de la tienda de cómics a convertirse en uno de los personajes más recurrentes de la serie.

Su humor y las situaciones que vivía con Sheldon, Leonard, Howard y Raj hicieron que ganara un lugar entre los favoritos de los fans.

Ahora, el personaje interpretado por Kevin Sussman deja el papel secundario para encabezar su propia historia.

Todo comienza cuando Stuart rompe accidentalmente un dispositivo creado por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter.

Lo que parece un simple accidente termina provocando un problema que afecta distintos universos, por lo que deberá viajar entre realidades alternativas para intentar reparar el daño.

A diferencia de The Big Bang Theory, donde la mayor parte de la acción ocurría entre departamentos, laboratorios y la tienda de cómics, este spin-off apuesta por una historia con viajes entre dimensiones, referencias a la ciencia ficción y versiones alternativas de varios personajes conocidos de la franquicia.

Aunque mantiene el humor que caracteriza a este universo, la serie presenta una propuesta diferente que amplía el mundo creado por Chuck Lorre y Bill Prady.

Kevin Sussman regresa como Stuart Bloom en la nueva serie de HBO Max. HBO

Dónde ver Stuart no logra salvar el universo

Stuart no logra salvar el universo es una producción exclusiva de HBO Max, por lo que todos sus episodios estarán disponibles únicamente en esa plataforma de streaming.

Para seguir la serie será necesario contar con una suscripción activa al servicio. Los nuevos capítulos llegarán cada jueves hasta el 24 de septiembre de 2026, fecha en la que se estrenará el episodio final de la primera temporada.