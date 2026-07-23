'Stuart Fails to Save the Universe': ¿Qué personajes de The Big Bang Theory regresan en el spin-off?

A Stuart Bloom, aquel nerd introvertido de baja autoestima, que era el dueño de la tienda de cómics The Comic Center a la que iban los protagonistas de The Big Bang Theory, lo conocimos en la segunda temporada de dicha serie. Gracias a la aceptación que este personaje tuvo del público, su presencia fue cada vez mayor, al grado de que los creadores Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady vieron viable un spin-off de Stuart, mismo que ya es una realidad.

“Un día me dijeron que Chuck quería que fuera a su oficina, lo cual es algo que asusta un poco, y no tenía idea de por qué quería verme. Pensé que tal vez quería que fuera actor invitado en Young Sheldon, pero no tenía mucho sentido porque las líneas de tiempo no coincidían. Así que me preguntaba: ‘¿Qué querrá? ¿Querrá que le lave el coche? ¿De qué se trata esto?’. Entonces me planteó la idea y me preguntó si era algo que me interesaría hacer. Hice todo lo posible por disimular y no responder con un ‘sí’ instantáneo. Traté de mantener la calma, pero sí, me dejó completamente sorprendido la oportunidad”, contó en entrevista con Excélsior Kevin Sussman, mundialmente conocido como Stuart Bloom.

A este sentir se sumó Lauren Lapkus, a quien también conocimos en The Big Bang Theory como Denise, con quien Stuart tuvo una relación amorosa en las últimas dos temporadas de la serie y quien ahora regresa a Stuart no logra salvar el universo para volver a hacer mancuerna con ese extraño nerd que siempre piensa que todo va a salir mal y por el que aún siente algo tras haber terminado meses atrás.

“A mí me llegó un mensaje de texto del asistente de Chuck diciendo que él quería hablar conmigo. Me pregunté por qué Chuck querría hablar conmigo. Yo acababa de tener un bebé una semana antes, así que estaba cargando a mi recién nacido mientras hablaba con Chuck, pensando: ‘Por favor, que mi bebé no llore, que no llore’. Chuck me contó la idea y yo le dije que sí, que sonaba genial. Ni siquiera sé si soné lo suficientemente entusiasmada porque estaba intentando no despertar al bebé, así que sólo decía en voz baja: ‘Sí, sí, suena bien, de acuerdo’”, contó entre risas la comediante.

HBO Max

Hoy se estrena en Max Stuart no logra salvar el universo, la cual mezclará la comedia y la ciencia ficción para mostrar cómo Stuart, aquel hombre siempre en crisis financiera y existencial, se mete en una serie de enredos en universos paralelos cuando, por accidente, destruye un dispositivo creado por Sheldon (Jim Parsons) y Leonard (Johnny Galecki), personajes protagónicos de The Big Bang Theory.

“Es más como una comedia de ciencia ficción. Lo genial es que la historia transcurre en todos estos universos paralelos, así que cada capítulo es completamente distinto entre sí: la estética cambia, el vestuario cambia, las locaciones cambian, pero nuestro problema sigue siendo el mismo al intentar salvar el universo. Nos vamos metiendo en problemas cada vez más profundos y nos confundimos más a medida que fracasamos una y otra vez”, contó a este medio durante su visita a México el actor de 55 años, Kevin Sussman.

Hablando del fracaso, que es un tema que se ha tratado de desestigmatizar en una sociedad que está en la constante búsqueda de la perfección y la aprobación, se les preguntó a los actores si consideraban que los fracasos son parte de la condición humana.

“Sí, totalmente. Creo que los personajes son muy identificables por el hecho de que no son héroes. Son personas comunes y corrientes a las que pusieron en esta situación”, respondió Sussman.

“Y están completamente incapacitados para lidiar con el problema. Ninguno de nosotros tiene experiencia real en ser un héroe, pero sí es como la vida misma porque seguimos fracasando y a través del fracaso hay un crecimiento. Para el final de la temporada han cambiado, no mucho, pero hay un crecimiento suficiente al menos para llegar al final de la primera temporada”, complementó Lapkus.

Dicho esto, el tener a una banda de fracasados intentar ser héroes rinde un homenaje enorme a toda esa contracultura que por años ha alimentado su imaginario con historietas, películas y cines, permitiendo tener la ilusión de algún día tener la oportunidad de ayudar a rendir justicia de alguna u otra manera.

HBO Max

Contrario a The Big Bang Theory, que se rodaba con público en el Foro 25 de los Estudios Warner, Stuart no logra salvar el universo se filma a una sola cámara y sin invitados que estén aplaudiendo las llamadas comedias de situación, que hoy se mezclan para este proyecto con la ciencia ficción.

Conformada por 10 capítulos, Stuart no logra salvar el universo cuenta además dentro de su elenco con algunos rostros que se vieron en The Big Bang Theory, entre ellos el de Brian Posehn, quien le da vida a Bert Kibbler, el profesor de Geología que tiene problemas para socializar pero que es muy gentil. A él se suma el actor John Ross Bowie, que le da vida al físico Barry Kripke, quien solía tener una gran rivalidad con Sheldon Cooper y a quien ahora se le verá como una especie de antagonista de Stuart.

Es inevitable no preguntar si además de ellos habrá alguna participación especial de alguno de los miembros de The Big Bang Theory —spoiler alert: en el primer capítulo aparece Raj— en esta nueva serie que busca atraer tanto a las viejas como a las nuevas audiencias.

“No podemos decir demasiado, pero creo que sí podemos adelantar que hay actores invitados muy emocionantes y la gente se va a poner muy feliz con muchos de los que van a aparecer. La verdad es que no necesitas haber visto The Big Bang Theory para ver esta serie y disfrutarla, pero habrá varios invitados especiales y otros easter eggs. Si estás familiarizado con la serie original, vas a pasar apuntando a la pantalla a cada rato”, compartió Lauren Lapkus, actriz de 40 años.

Esta dupla actoral, que hace unas semanas vino a nuestro país en el marco de la CCXP 2026, es consciente de que fue gracias a The Big Bang Theory que sus personajes alcanzaron fama internacional.

“Me he topado con muchísima gente que me dice que la serie original es una parte fundamental de sus vidas. A mí me sorprende mucho cuando la gente se me acerca a hablar de eso porque siento que yo fui sólo una pequeña parte de la serie, y que mi personaje todavía signifique algo para la gente me hace sentir muy halagado. El fandom de esa serie es increíble y, por el tiempo que duró al aire, creció y cambió con la gente. Se convirtió en una parte enorme de sus vidas”, reflexipnó Kevin Sussman, quien comenzó a trabajar en The Big Bang Theory a sus 38 años.