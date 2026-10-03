El ciego que gobierna el mundo.- John Malkovich

“Para mí, esta pieza trata sobre el ciego que gobierna el mundo, pero no sobre los ciegos que él está hablando”, afirmó ayer el actor y director de cine estadunidense John Malkovich (1953) sobre el relato del escritor argentino Ernesto Sabato (1911-2011).

El reconocido artista se encuentra en México para dará vida al protagonista obsesivo, paranoico y lúcido de Informe sobre ciegos (Report on the Blind), el aclamado tercer capítulo de la novela Sobre héroes y tumbas (1961) de Sabato.

Esta pieza invita a reflexionar sobre si los ciegos gobiernan o no el mundo. Y si los ciegos gobiernan el mundo, ¿a qué ciegos nos referimos? Entonces, ¿son personas que no pueden ver, que no fueron dotadas de visión? Y si no fueron dotadas de visión, ¿con qué tipo de visión no fueron dotadas? ¿Un mundo menos cruel, menos asesino, menos egoísta o menos narcisista?”, comentó.

En rueda de prensa en la Sala Nezahualcóyotl, acompañado por la pianista Anastasya Terenkova, donde hoy a las 20:00 horas y mañana al mediodía presentará esta obra que une literatura y música, Malkovich habló de esta historia y de su autor.

El texto sigue a Fernando Vidal Olmos, un personaje obsesionado con la idea de que existe una organización universal y secreta de ciegos, que buscan controlar el mundo, y cuya investigación lo conduce a un estado cada vez más extremo de paranoia.

La lectura dramatizada, adaptada e interpretada por Malkovich, dialoga en el escenario con la música en vivo del compositor Alfred Schnittke (1934-1998), en específico su Concierto para piano y orquesta de cuerdas (1979), ejecutado por Terenkova junto a la Orquesta Filarmónica de la UNAM que festeja sus 90 años.

Malkovich afirmó que Ernesto Sabato "es un gran escritor y alguien con gran fuerza moral". Elizabeth Velázquez

El también productor admitió que es un personaje que lo reta al interiorizarse en la complejidad del protagonista, para transmitir al público el enfrentamiento entre la paranoia y la obsesión que llega a surgir como una condición humana, y de la que habla de forma profunda al encontrar varias incógnitas.

Sobre Sabato, destacó que “es un gran escritor y alguien con gran fuerza moral. Nunca lo conocí, sólo a su familia. Me escribió. Le dije que quería adaptar su libro Sobre héroes y tumbas para hacer una película. Trabajé en el guion durante un año y lo perdí; tanto la novela como todos mis escritos y mis notas al respecto en un tren o en un avión. Y entonces pensé que no podía enfrentarme a eso de nuevo. Pero me escribió una carta preciosa cuando le pregunté sobre hacer una película al respecto. Eso fue simplemente fantástico", recordó.

Versión de cuerdas expandida

“Es una obra intensa, muy fuerte. Pero Malkovich tiene esa maestría para transformarse, para abordar personajes complejos y profundos”, afirma el compositor José Julio Díaz Infante sobre Informe sobre ciegos.

Comenta, en entrevista con Excélsior, que la pieza une narrativa y música y que es un ejemplo de la apertura que ha tenido la OFUNAM hacia otras disciplinas, como el teatro, la danza y el cine, con la idea de ampliar su público.

“Lo interesante es que Malkovich lee partes del texto en interacción con el Concierto para piano y orquesta de cuerdas, de Schnittke, interpretado por la maestra Terenkova.

Estamos haciendo esta obra de Schnittke con una sección de cuerdas amplificada. Tenemos a 67 músicos en escena, ya con la pianista. Creo que sólo en otra ocasión la han hecho así, porque la partitura originalmente pide 44 músicos”, explica.

Malkovich y la pianista Anastasya Terenkova ofrecieron una rueda de prensa a los medios mexicanos. Elizabeth Velázquez

El titular de Música de la UNAM detalla que el concierto fue concebido en un solo movimiento. “Se estrenó en San Petersburgo. Schnittke es uno de los últimos grandes compositores soviéticos. Es una obra musical fuerte, de gran intensidad; por algo la eligió Malkovich para interactuar con el relato de Sabato.

Es una pieza intensa, profunda y, en ciertos momentos, hasta violenta, con partes muy contrastantes. La descripción de la música siempre es una cuestión subjetiva. Pero creo que cuando el público escuche la música de Schnittke y a Malkovich entenderá por qué él pensó en esta obra para "dialogar" con Sabato”, señala.

El promotor musical destaca que, en este diálogo con otras disciplinas, “la palabra es muy importante y el teatro también. Son propuestas narrativas que cuentan una historia. Se puede narrar algo desde las palabras y desde la música.

A veces la música expresa lo que las palabras no pueden, y viceversa. Y, en muchas ocasiones, la música ayuda a conformar una atmósfera que le da otra dimensión al texto. Por supuesto, la interpretación de Malkovich es fundamental; pero, llevada en conjunto con el concierto y el piano, le dan otra dimensión”, indica.

Malkovich interpretando al protagonista de "Informe sobre ciegos", que se ha presentado en diversos países. Frederic Laverriere/ Cortesía Cultura UNAM

El también pedagogo aclara que, en la primera parte del programa, se escuchará otra propuesta que también emana de un grande de la literatura, William Shakespeare. “Es una selección de escenas del ballet Romeo y Julieta, de Serguéi Prokófiev. Es un perfecto maridaje para este proyecto que involucra literatura y música.