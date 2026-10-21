El cineasta Juan Antonio Bayona devela su butaca en el Festival de Cine de Morelia

MORELIA.— La jornada del Festival Internacional de Cine de Morelia tuvo entre sus invitados al cineasta español Juan Antonio Bayona, quien llegó a Cinépolis Morelia Centro para participar en la presentación de Más allá de la sociedad, con una función especial programada para la noche de ayer.

La cita estaba prevista para las 20:30 horas, con una proyección a las 21:00 en la sala 4 del complejo. La actividad también contemplaba la develación de una butaca, como parte de los encuentros que el festival organiza con realizadores invitados.

Bayona, director de Lo imposible, Un monstruo viene a verme y La sociedad de la nieve, forma parte del jurado de la edición 24 del FICM, que reúne en Morelia a cineastas nacionales e internacionales.

Daniela Michel y Juan Antonio Bayona Elizabeth Velázquez

Su presencia se sumó a la agenda de una jornada en la que también participaría Alfonso Cuarón, que canceló una develación de una placa conmemorativa, y contó con la presencia de la actriz Elpidia Carrillo, invitada a la presentación de Solidarity.

El encuentro con Bayona estaba planteado como una oportunidad para acercar al público a un realizador cuya filmografía transita entre el drama íntimo y las historias de supervivencia a gran escala.

La función de Más allá de la sociedad formó parte de las actividades especiales de un festival que, hasta el 25 de octubre, mantiene a Morelia como punto de reunión para el cine mexicano e internacional.