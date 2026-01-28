"Te buscaré bandido": Andrea Legarreta le canta a su nuevo novio en vivo | VIDEO

La mañana del 27 de enero se vivió uno de los momentos más comentados del programa "Hoy". Andrea Legarreta, una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, protagonizó una escena cargada de romanticismo al cantarle en vivo a su novio, Luis Carlos Origel, durante una dinámica del matutino.

El instante no pasó desapercibido. Un video compartido en las redes sociales oficiales del programa mostró a la pareja “derramando miel”, mientras sus compañeros conductores reaccionaban con sonrisas, aplausos y evidente emoción. La escena rápidamente se volvió tema de conversación entre los seguidores del programa y fans de la conductora.

Andrea Legarreta confirma su nueva relación

Fue el pasado 14 de enero cuando Andrea Legarreta confirmó públicamente que se había dado una nueva oportunidad en el amor con Luis Carlos Origel. La noticia llamó la atención, ya que ocurre casi tres años después de que anunciara su separación del cantante Erik Rubín, con quien estuvo casada por más de dos décadas y formó una familia.

Desde entonces, la conductora ha optado por mostrarse más abierta respecto a esta nueva etapa, dejando ver que atraviesa un momento de tranquilidad emocional.

Así fue la dinámica en la que Andrea le cantó a su novio

El emotivo momento ocurrió cuando Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel fueron invitados a participar en una dinámica de canto dentro del programa. La sorpresa llegó cuando ambos se dieron cuenta de que competirían uno contra el otro.

“Mucho gusto”, dijo Andrea con humor al notar que su contrincante era su propio novio, saludándolo con una gran sonrisa. Acto seguido, volteó hacia la producción y expresó entre risas: “¡Qué casualidad!”, provocando las carcajadas de sus compañeros.

Luis Carlos Origel fue el primero en interpretar un tema. Minutos después llegó el turno de Andrea, quien, sin perder de vista a su pareja, comenzó a cantar mirándolo directamente: “Te buscaré bandido”, frase que desató aplausos, gritos y suspiros en el foro.

La conductora está empezando una relación con Luis Carlos Origel Especial

Reacciones en el foro y un “empate” lleno de amor

El ambiente en el estudio se llenó de emoción. Los conductores celebraron el gesto romántico, mientras que el público fue testigo de una escena poco común en la televisión matutina.

Raúl Araiza, visiblemente conmovido, resumió el momento con una frase que se volvió clave:

Esto es un empate… se ganaron uno al otro mutuamente, provocando aún más aplausos y comentarios positivos.

¿Quién es Luis Carlos Origel?

Luis Carlos Origel es un empresario mexicano ligado al mundo del entretenimiento y los medios. Aunque mantiene un perfil mucho más discreto que el de Andrea Legarreta, es conocido dentro del medio artístico por su cercanía con diversas figuras del espectáculo.

En cuanto a su relación con Erik Rubín, se sabe que ambos han coincidido dentro del mismo círculo socia. No existe información pública que apunte a conflictos entre ellos, y todo indica que la nueva relación de Andrea se ha manejado con respeto hacia su pasado, algo que sus seguidores han destacado positivamente.

Andrea Legarreta, una nueva etapa personal y pública

El gesto de cantar "Te buscaré bandido" en vivo no solo fue un momento romántico, sino también una declaración simbólica: Andrea Legarreta está viviendo una nueva etapa, más libre y abierta, tanto en lo personal como frente a las cámaras.

Para muchos televidentes, verla sonreír y mostrarse enamorada fue una señal clara de que ha sanado y está lista para escribir un nuevo capítulo en su historia. Y como suele ocurrir en "Hoy", el amor también se convirtió en espectáculo… del bueno.

