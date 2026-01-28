¿A qué hora se estrena la temporada 4 de Bridgerton en México y Latinoamérica?

La serie Bridgerton, una de las producciones más exitosas de Netflix a nivel global, regresará en 2026 con su cuarta temporada.

Basada en la saga de novelas románticas escritas por Julia Quinn, la historia ha mantenido una sólida base de seguidores desde su estreno en 2020, al retratar los romances, conflictos familiares y tensiones sociales de la aristocracia londinense del siglo XIX.

Con el anuncio oficial del calendario de estreno y la confirmación del personaje que encabezará la nueva entrega, crece el interés entre los espectadores por conocer a qué hora estarán disponibles los nuevos episodios en México y qué elementos narrativos marcarán esta temporada.

Bridgerton regresa a Netflix con su temporada 4 en 2026. Foto: Instagram @bridgertonnetflix

Netflix confirma la fecha de estreno de la temporada 4

Netflix informó que la cuarta temporada de Bridgerton se estrenará en dos partes durante el primer trimestre de 2026.

La plataforma mantendrá el mismo esquema de lanzamiento aplicado en la temporada anterior, con el objetivo de extender la conversación alrededor de la serie y mantener la atención del público por varias semanas.

De acuerdo con el calendario oficial, la primera parte se estrenará este 29 de enero de 2026, mientras que la segunda parte llegará el 26 de febrero del mismo año.

Cada bloque contará con cuatro episodios, completando un total de ocho capítulos, número que se ha mantenido constante desde la primera temporada.

Temporada 4 de Bridgerton: cuándo se estrena y a qué hora verla en México Foto: Instagram @bridgertonnetflix

¿A qué hora se estrenan los nuevos capítulos en México?

Aunque Netflix no suele anunciar horarios específicos por país, la plataforma sigue una política de estreno global que se aplica a la mayoría de sus producciones originales.

Los nuevos episodios se liberan de manera simultánea a las 00:00 horas del Pacífico, horario correspondiente a la costa oeste de Estados Unidos.

Este horario equivale a las 03:00 horas del Este y, en el caso de México, corresponde aproximadamente a las 02:00 horas del centro del país.

Por lo tanto, los suscriptores mexicanos podrán ver los nuevos capítulos de Bridgerton durante la madrugada del día de estreno, tanto en la primera como en la segunda parte de la temporada.

Estados Unidos

Costa Oeste (PT): 00:00 h

Costa Este (ET): 03:00 h

México

Centroamérica

Guatemala: 02:00 h

El Salvador: 02:00 h

Honduras: 02:00 h

Nicaragua: 02:00 h

Costa Rica: 02:00 h

Sudamérica

Colombia: 03:00 h

Perú: 03:00 h

Ecuador: 03:00 h

Venezuela: 04:00 h

Bolivia: 04:00 h

República Dominicana: 04:00 h

Chile: 04:00 h

Paraguay: 04:00 h

Argentina: 05:00 h

Uruguay: 05:00 h

Brasil (horario de Brasilia): 05:00 h

Sophie será la protagonista de la temporada 4 de Bridgerton Foto: Instagram @bridgertonnetflix

Benedict Bridgerton protagoniza la cuarta temporada

La nueva entrega de la serie se centrará en Benedict Bridgerton, el segundo hijo varón de la familia, interpretado por Luke Thompson.

A lo largo de las temporadas anteriores, el personaje ha sido presentado como un joven con inclinaciones artísticas, una visión crítica de la sociedad y una postura poco convencional frente al matrimonio.

La historia toma como base la novela An Offer From a Gentleman, tercer libro de la saga literaria de Julia Quinn. En este relato, Benedict conoce a Sophie Baek durante un baile de máscaras organizado por su madre, Violet Bridgerton.

A partir de ese encuentro se desarrolla una relación marcada por el anonimato, el deseo y las diferencias sociales.

Sophie Baek es el interés romántico de Benedict Bridgerton Foto: Instagram @bridgertonnetflix

Sophie Baek es el personaje femenino central de la cuarta temporada. Su relación con Benedict se ve atravesada por la rigidez de las jerarquías sociales que dominan la vida londinense del siglo XIX.

A diferencia de otras protagonistas de la serie, Sophie no pertenece a la aristocracia, lo que introduce un conflicto distinto al de temporadas anteriores.

Netflix ha señalado que esta temporada funcionará como una reinterpretación del cuento de Cenicienta, al mostrar un romance entre un miembro de la alta sociedad y una mujer de clase trabajadora.

Este enfoque permitirá profundizar en temas como la identidad, el estatus social y las limitaciones impuestas por las normas de la época.

El primer avance y la reacción de los seguidores a Bridgerton 4

A finales de 2025, Netflix lanzó el primer avance oficial de la cuarta temporada, lo que generó una amplia respuesta en redes sociales. El adelanto mostró los primeros encuentros entre Benedict y Sophie, así como la estética visual que caracterizará esta nueva etapa de la serie.

La expectativa se suma al impacto que tuvo la tercera temporada, protagonizada por Colin Bridgerton y Penelope Featherington, que se posicionó entre los títulos más vistos de Netflix durante su año de estreno, de acuerdo con datos compartidos por la plataforma.

Francesca y John Stirling regresan a Bridgerton 4 Foto: Instagram @bridgertonnetflix

Ocho episodios divididos en dos partes

La cuarta temporada mantendrá el formato de ocho episodios, divididos en dos bloques de cuatro capítulos cada uno. Este esquema fue implementado previamente por Netflix como parte de una estrategia para prolongar la vida de sus producciones más exitosas.

Aunque el formato ha generado comentarios divididos entre los espectadores, la plataforma ha reiterado que esta modalidad permite desarrollar los arcos narrativos con mayor amplitud y sostener el interés del público a lo largo del tiempo.

Bridgerton tendrá quinta y sexta temporada

Además del estreno de la cuarta entrega, Netflix confirmó la renovación anticipada de Bridgerton para una quinta y sexta temporada, lo que garantiza la continuidad de la adaptación de las novelas de Julia Quinn.

Con estas renovaciones, la plataforma podrá explorar las historias de otros integrantes de la familia Bridgerton, entre ellos Eloise, Francesca, Gregory y Hyacinth, cuyos relatos forman parte de la saga literaria original.

La decisión refuerza la posición de Bridgerton como una de las series insignia del catálogo de Netflix a nivel internacional.