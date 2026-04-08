BTS World Tour: fecha, hora y lo que debes saber del primer concierto de la gira 'ARIRANG'

BTS está listo para reencontrarse ARMY en un momento muy esperado. Después de más de tres años sin realizar conciertos de gran escala, la agrupación surcoreana vuelve con una gira mundial que comenzará en Seúl, marcando así un regreso importante dentro de su carrera musical. Este arranque tendrá lugar en el Estadio Goyang en Seúl, donde miles de fans serán testigos del inicio de una nueva era para la banda.

El regreso a los escenarios llega acompañado de su álbum “ARIRANG”, un material reciente que promete renovar la energía de sus conciertos. Además, su presentación previa en la plaza Gwanghwamun sirvió como un pequeño vistazo de lo que están preparando, dejando claro que el espectáculo combinará canciones nuevas con los éxitos que los han consolidado a nivel global.

Fechas y detalles de los primeros conciertos de BTS

El inicio oficial de la gira “ARIRANG” está programado para los días 9, 11 y 12 de abril. Estas primeras presentaciones se realizarán en Corea del Sur y se espera que comiencen a las 7:00 PM, horario local, en México será a las 4:00 AM.

La expectativa en torno a estos conciertos es alta, ya que representan el regreso formal del grupo a los escenarios con un show completo.

BTS BTS

Para quienes no puedan asistir en persona, habrá la posibilidad de seguir los conciertos en tiempo real mediante la plataforma Weverse, lo que permitirá a fans de distintas partes del mundo ser parte del inicio de esta gira.

¿Cómo ver los conciertos de BTS en vivo desde casa?

Los seguidores que deseen disfrutar de los conciertos desde casa deberán adquirir un acceso digital en Weverse. Para ello, es necesario contar con una cuenta dentro de la aplicación y elegir entre las distintas opciones disponibles, ya sea para un solo día o para varias fechas.

Weverse

Los precios cambian dependiendo del paquete seleccionado. Por ejemplo, una transmisión de un solo día tiene un costo aproximado de $743.27 pesos mexicanos si no se cuenta con membresía. En cambio, un acceso para dos días puede alcanzar los $1,485.45 pesos.

Para quienes tienen Army Membership, existen beneficios adicionales como la posibilidad de ver el contenido en calidad 4K. En este caso, el precio de un solo día es de alrededor de $885.22 pesos, mientras que el paquete completo de tres días puede llegar a $2,458.95 pesos. Además, estas transmisiones incluyen repeticiones en fechas posteriores.

BTS estrenará su nuevo disco en unas horas Instagram

También habrá funciones en cines

Otra opción para vivir esta experiencia será acudir al cine. El concierto del 11 de abril tendrá funciones en distintas salas alrededor del mundo, permitiendo que los fans disfruten del evento en pantalla grande.

En el caso de México, la transmisión llegará algunas horas después debido a la diferencia de horario.

Así será el escenario de la gira “ARIRANG” de BTS

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es el diseño del escenario. Se ha confirmado que será de 360 grados, lo que permitirá que el público tenga una mejor visibilidad desde cualquier punto del recinto.

Además, imágenes que han circulado en redes sociales muestran una estructura con grandes pantallas en el centro, lo que facilitará que todos los asistentes puedan seguir cada momento del espectáculo sin perder detalle.

Posible setlist y canciones esperadas

Aunque no se ha revelado de manera oficial la lista de canciones, los fans ya han comenzado a especular sobre los temas que podrían formar parte del repertorio.

Entre las canciones que probablemente estarán incluidas se encuentran “SWIM”, “2.0” y “Hooligan”, que forman parte del nuevo álbum. También se espera escuchar éxitos como “Mic Drop”, “Mikrokosmos”, “Dynamite” y “Butter”, los cuales han sido parte importante de sus presentaciones anteriores.

X @seokjinfile

Además, hay otras canciones que los fans esperan con entusiasmo, como “Body to Body”, “FYA”, “Normal”, “Run BTS”, “DNA”, “Fake Love”, “Idol” y “Spring Day”, aunque aún no hay confirmación oficial sobre su inclusión.

BTS y su regreso a México

Después de arrancar la gira en Asia, BTS tiene previsto visitar varios países, incluyendo Japón y Estados Unidos. Entre las paradas más esperadas se encuentra México, donde el grupo ya tiene fechas confirmadas.

Las presentaciones en territorio mexicano se llevarán a cabo los días 7, 9 y 11 de mayo en el Estadio GNP.

PJG