BTS lanza canción oculta de ‘ARIRANG’: ¿dónde puedes escucharla?

¡BTS lanza canción oculta de ARIRANG! Te decimos dónde puedes escucharla, pues no es algo que vayas a encontrar haciendo una búsqueda rápida en tu lista de reproducción habitual de Spotify.

ARIRANG de BTS ha roto todos los récords, mismos que ellos mismos habían impuesto; rindiendo homenaje a la canción folclórica más emblemática de Corea, no es solo un objeto de colección visualmente impactante o un álbum más de K-pop.

También esconde un secreto producido por nada menos que el genio de Daegu, Suga (Agust D). La pieza en cuestión lleva por nombre "Come Over", y su existencia ha sido confirmada por el propio grupo, ¡te revelamos los detalles de esta producción y cómo puedes escuchar esta joya oculta!

BTS lanza canción oculta de ARIRANG BTS

BTS lanza canción oculta de ARIRANG

La mística detrás de las canciones ocultas (o hidden tracks) no es nueva para BTS; recordemos clásicos como "Sea" en el álbum Love Yourself: Her, que solo vivía en el CD físico.

Esta hazaña se repitió una vez más con ARIRANG, en un movimiento maestro de marketing y amor al arte. La canción, titulada "Come Over", no es solo un descarte de estudio; es una pieza producida integralmente por Suga de BTS, lo que garantiza una profundidad lírica y una producción sonora de primer nivel.

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¿Dónde puedes escucharla?

Para escuchar “Come Over”, necesitarás adquirir la versión de ARIRANG en vinilo, pues fue diseñada específicamente para ser la "pista de cierre" que solo aquellos que posean el disco físico podrán experimentar en su máxima fidelidad.

El disco se ha lanzado en ediciones limitadas a través de Weverse y algunos minoristas seleccionados en Estados Unidos y Asia. Al ser un hidden track, no aparece en el listado de canciones de la contraportada, pero se encuentra al final de la Cara B, después de unos segundos de silencio tras el último tema oficial.

A pocas horas del lanzamiento, fragmentos de la canción comenzaron a circular en plataformas como X y TikTok. Sin embargo, debido a las estrictas políticas de derechos de autor de HYBE y BigHit Music, estos clips fueron eliminados rápidamente.

ARMY espera que si la demanda por la canción física es lo suficientemente alta, la agencia podría lanzar una versión digital meses después como parte de una edición "Deluxe" del álbum o escucharla durante su tour de conciertos.

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¿Qué se sabe de “Come Over”, la canción oculta de ARIRANG?

Suga se encargó de fusionar sonidos tradicionales coreanos con el estilo contemporáneo que caracteriza a Bangtan. "Come Over" se describe como una pista que captura la esencia de la nostalgia y el reencuentro, temas muy presentes ahora que el grupo se encamina hacia su esperada reunión completa.

La producción utiliza instrumentos de cuerda tradicionales que dialogan con una base de hip-hop moderno, creando un puente entre el pasado y el futuro de la banda.