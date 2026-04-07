BTS agrega nuevas fechas en Latinoamérica para su tour Arirang

¡Más fechas! BigHit Music confirmó más fechas para el BTS WORLD TOUR ARIRANG en América Latina, por lo que tendremos a Jungkook, V, Jimin, Suga, RM, Jin, J-Hope en tierras latinoamericanas al menos en Perú, Brasil, Argentina y Chile.

De acuerdo con un comunicado de BigHit Music, la decisión responde al volumen de solicitudes de boletos en la región, lo que llevó a ampliar la gira con presentaciones adicionales en tres ciudades clave.

Las ciudades que suman conciertos

Las nuevas fechas se integran a la ruta ya anunciada y contemplan una presentación extra en cada sede:

Lima: 7 de octubre de 2026 – Estadio San Marcos

Santiago: 14 de octubre de 2026 – Estadio Nacional

Buenos Aires: 21 de octubre de 2026 – Estadio Único de La Plata

Estas presentaciones se programaron entre semana como parte de la logística general del tour, que también contempla paradas en otras ciudades de la región.

BTS lanza canción oculta de ARIRANG BTS

¿Cuándo es la preventa y venta general? Fechas clave

Para quienes buscan conseguir entradas, la venta se realizará en dos fases: preventa exclusiva para miembros y venta general.

Los horarios varían según la ciudad, pero el calendario se organiza de la siguiente manera:

Preventa ARMY Membership: 8 de abril de 2026

Venta general: 10 de abril de 2026

Las plataformas oficiales incluyen sistemas de venta como Ticketmaster y AllAccess, dependiendo de la sede correspondiente.

Acceso para fans registrados

La agencia BigHit Music también informó que los fans que ya habían participado en el proceso previo de registro para la preventa mantendrán su acceso para estas nuevas fechas, sin necesidad de completar un nuevo trámite.

Esto permitirá que quienes no lograron adquirir boletos en la primera fase tengan una nueva oportunidad dentro del mismo sistema.

Una gira marcada por el regreso

El “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’” representa el retorno del grupo a los escenarios tras su pausa por compromisos individuales, incluido el servicio militar de sus integrantes.

Con la expansión de fechas en Latinoamérica, la gira refuerza el alcance global de BTS y su capacidad de convocatoria en mercados internacionales