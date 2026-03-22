BTS lo vuelve a hacer: 'ARIRANG' rompe récords en Spotify en solo 24 horas

BTS volvió a la música como grupo con el lanzamiento de ARIRANG, un álbum que rápidamente se colocó entre los más escuchados del mundo. El grupo surcoreano logró cifras históricas en plataformas digitales, consolidando su posición como uno de los actos más influyentes de la actualidad.

La expectativa por este regreso era alta, especialmente porque marca la reunión del grupo tras cumplir con el servicio militar obligatorio, lo que convirtió este lanzamiento en uno de los más esperados de los últimos años.

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BTS rompe récords en Spotify

Desde el primer momento, el álbum generó una respuesta masiva dentro de Spotify. La plataforma confirmó que el lanzamiento alcanzó niveles de reproducción nunca antes vistos para un disco de K-Pop en tan poco tiempo.

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Según informó Spotify a través de sus cuentas oficiales en Instagram y X, la plataforma registró una respuesta sin precedentes de la comunidad de fans ARMY en todo el mundo, quienes impulsaron el regreso más esperado de la década.

Antes incluso de estar disponible, el proyecto ya mostraba señales de su éxito. De acuerdo con los datos de Spotify, ARIRANG no solo rompió el récord de escuchas en 24 horas, sino que también se posicionó como uno de los álbumes más pre-guardados en la historia de la plataforma, con más de 5 millones de presaves.

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Durante sus primeras 24 horas, ARIRANG logró superar los 110 millones de reproducciones en Spotify, un número que lo coloca como el estreno más escuchado en un solo día y el más escuchado en la historia de la plataforma.

Estos números también lo ubica como el disco de K-pop más escuchado y además es el que más reproducciones tuvo por encima de cualquier otro lanzamiento en 2026.Previo a este logro, el récord lo tenía Harry Styles con Kiss All The Time. Disco, Occasionally., que había alcanzado aproximadamente 63,05 millones de reproducciones en su debut.

BTS Especial

Presencia global en rankings musicales

Otro punto importante es que todas las canciones del álbum lograron posicionarse en distintas listas de reproducción a nivel mundial. No se trató únicamente de los sencillos principales, sino de todo el contenido del disco.

La noticia, difundida por la plataforma de streaming consolidó la relevancia global de BTS y evidenció el alcance de su base de seguidores. El fenómeno fue replicado en redes sociales, donde la reacción de ARMY resultó inmediata.

BTS

Con este lanzamiento, BTS confirma que sigue marcando tendencia dentro de la industria musical. Su regreso como grupo completo ha sido clave para alcanzar este nivel de impacto y mantener su presencia en el mercado global.

Más allá de los números, el éxito de ARIRANG evidencia la conexión que el grupo mantiene con su audiencia.

BTS y su primera presentación tras casi cuatro años

Tras el lanzamiento de su disco, BTS dio un concierto gratuito en la Plaza Gwanghwamun en el corazón del Seúl. Este evento contó con la presencia de miles de ARMY que esperaron con ansías ver a los idols.

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Además, el show también fue transmitido en Netflix, por lo que los fans de BTS en todo el mundo tuvieron la oportunidad de verlo en vivo.

La agrupación interpretó un total de doce canciones durante una hora de show y en sus discursos agradecieron a las personas que hicieron posible el concierto, así como a sus fans por haberlos esperado todos estos años.

AFP

PJG