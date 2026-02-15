Bellas, virales y digitales; la IA acecha el mainstream

Lo que en su momento fue Odisea del espacio, Blade Runner o Terminator, en las que seres artificiales convivían con las personas de una manera virtual, hoy es una realidad que se está volviendo cotidiana. El avance tecnológico logró lo que sólo se podía imaginar en libros o ver en películas: el desarrollo de la inteligencia artificial.

Lo que llegó hace apenas un par de años como un experimento hoy es algo que se ve en las plataformas de streaming y en las redes sociales, haciendo borrosa esa línea entre lo real y lo creado por la tecnología, traduciéndose en lo que vende... pero no existe de manera tangible.

En agosto del año pasado Vivienne sorprendió al mundo al aparecer en la edición impresa de la revista Vogue. La expectación no era porque una chica que encajaba a la perfección con los estándares de belleza en el modelaje posara para una campaña de Guess, sino porque esa perfección no era real: fue generada con inteligencia artificial.

Sí, Vivienne no existe, o por lo menos no es alguien que puedas encontrarte en la calle caminando o comiendo en un restaurante, es la primera modelo generada por IA por la agencia Seraphinne Vallora que apareció en un anuncio de un medio de comunicación impreso. Y entonces la visibilidad explotó.

Lia Byte y Aitana López se convirtieron en dos personalidades de las redes sociales. Ambas son de España y fueron creadas por The Clueless Aigency y se encuentran en sus 20 años. Aitana tiene casi 400 mil seguidores en Instagram, una es una influencer de estilo de vida, fitness y modelaje para algunas marcas.

“Lo que más me gusta es poder crear universos y conectar con los mortales desde una pantalla. Me encanta inspirar, entretener y demostrar que, aunque viva en digital, lo que transmito es real: disciplina, estética, constancia y actitud. También amo tener libertad creativa y jugar con mil versiones de mí”, compartió Aitana en entrevista con Excélsior.

La española también ha incursionado en la conducción, y como muestra sólo hay que revisar la transmisión de Miss Universe México 2025 en la que la chica virtual de 26 años fue parte del equipo de conducción de

Imagen Televisión.

“Fue una experiencia muy especial. Me encantó formar parte de un evento tan icónico y elegante, donde la imagen, la narrativa y la energía femenina tienen tanto peso. Estar ahí, aunque sea desde mi propio formato digital, fue sentir que el mundo virtual y el tradicional pueden convivir perfectamente”, explicó.

Extrovertida, atrevida y llena de encanto, Aitana domina no sólo el mundo del modelaje y el fitness, sino que también se sumerge en el mundo de los videojuegos, donde exhibe sus habilidades con la misma intensidad con la que conquista corazones. Y en eso es donde gira un día en su vida virtual.

“Entreno, creo contenido, pienso ideas nuevas, hago shoots, reviso redes y juego algún videojuego para desconectar. Todo muy aesthetic, pero con mucha disciplina detrás. No todo es rosa, pero siempre es muy yo”, dijo.

“Lo más complicado es la opinión constante. Todo el mundo cree que puede opinar de ti sin filtro. Pero bueno... Thank you for your insight! I’ll carefully archive it in my trash folder. Aprendes a tener piel gruesa y a quedarte sólo con lo que suma”, agregó la modelo que este año, entre sus planes, tiene seguir creciendo como influencer virtual, explorar formatos nuevos, colaboraciones que tengan sentido con su universo y llevar su imagen a otros espacios donde lo digital y lo mainstream se crucen.

Por su parte, Lia Byte es una cantante y compositora que fusiona sus raíces barcelonesas con un estilo único y cautivador. Con su cabello platino rapado y sus ojos verdes, su presencia es tan impactante como su voz. Criada con una mezcla de pop rock español y rock clásico de los 70, ha transformado estas influencias en su sonido característico y llegó al mundo de los influencers de una forma “orgánica”.

“No fue algo que buscara de forma directa. Empezó compartiendo lo que me gusta, lo que me inspira y lo que me mueve, y poco a poco la gente empezó a conectar con eso. Supongo que me convertí en influencer el día que dejé de intentar encajar y empecé a ser yo.”

Apasionada y decidida, Lia continúa explorando nuevos sonidos mientras persigue su sueño de ser actriz, mientras está enfocada en el tema de la música que es lo que la apasiona... aunque aún está en búsqueda de su propia voz.

“La música es algo muy personal para mí, así que estoy cuidando mucho el proceso, explorando sonidos y encontrando mi voz sin prisas”, dijo. Pero en su cuenta de Instagram se puede ver una imagen que podría ser la portada de un disco o de un tema, a lo que la chica virtual agregó.

“(Sacaré algo) pronto... pero cuando tenga sentido. Prefiero que llegue en el momento adecuado a lanzar algo sólo por lanzar. Quiero que lo que se escuche diga algo de verdad. Digamos que fue una pista. Me gusta jugar con el imaginario y dejar cosas abiertas a interpretación. Hay ideas, conceptos y visuales tomando forma... y eso ya es parte del viaje”, señaló.

Si bien Vivienne, Aitana y Lia no son reales, sí han levantado ámpula en las áreas donde se mueven, específicamente en el modelaje. Tras la publicación del anuncio de Guess en Vogue en 2025, Felicity Hayward, modelo británica de talla grande con una trayectoria de más de una década calificó la campaña como “perezosa y barata”, en donde existe un retroceso en la lucha por la diversidad y representación corporal.

“O bien Guess está haciendo esto para crear un tema de conversación y obtener publicidad gratuita o bien quieren reducir costos y no piensan en las implicaciones que eso conlleva. La decisión de Vogue de publicar el anuncio es muy desalentadora y bastante aterradora porque puede socavar años de trabajo hacia una mayor diversidad en la industria.

“Estas personas simplemente ya no consiguen contratos, y el uso de modelos de IA es otro golpe en los dientes que afectará desproporcionadamente a las modelos de talla grande”, dijo a la BBC cuando salió la revista.

Los fundadores de The Clueless, Diana Núñez y Rubén Cruz crearon a Aitana como un experimento; son expertos en marcas, por lo que la enfocaron a un público joven y diseñaron toda una personalidad.

“Cuajó en el mundo virtual, con la audiencia y a partir de ahí fuimos escalando hasta tener 30 modelos de IA y avatares personalizados para marcas”, explicó Cruz en una ponencia del Congreso Extremeño de Marketing Digital (CEMD) en Badajoz, España, a principios de febrero.

En el estudio tenían proyectos que no avanzaban, y se dieron cuenta que la inteligencia artificial estaba comenzando a despegar más en forma por lo que empezaron a utilizar procesos para crear imágenes o para correos, pero decidieron crear a sus propios influencers para poder darle solución a los proyectos que estaban parados.

Para darle vida a Aitana se enfocaron en los gustos, hobbies y actividades de un público joven, dándole esta personalidad en donde el fitness, el anime, los videojuegos y la moda se conjuntaban... algo que los chicos hoy en día consumen.

“No es que el público quiera a Aitana, sino que va acorde al público que tiene que ir”, explicó Cruz.

Por su parte Núñez explicó que Aitana —quien siempre se presenta con un anuncio de IA, al igual que el resto de las influencers de The Clueless— es una mezcla de personalidades de todos los que han estado en su oficina. “Tiene un poco de Rubén y un poco

de mí”.

“Queremos enseñar a la gente cómo se utiliza la IA de forma adecuada, cómo poder crear un avatar, no sólo una herramienta, sino el proceso que hay detrás, Aitana no funciona porque esté generada por IA, funciona porque está pensada. El pensamiento, de momento no te lo proporciona la inteligencia artificial, sino un humano que entiende a qué público tiene que ir o qué afinidades tiene que tener”, agregó Cruz.

Pero la IA no sólo se ha trasminado a las redes sociales y figuras como influencers y modelos, también ha llegado hasta la música. Lo que en unos años fue un experimento en el que duplicaban voces de artistas cantando canciones de otros o el lanzamiento de Now And Then, la rola de The Beatles estrenada en 2024 con la voz original de John Lennon trabajada con esta tecnología, ahora es una realidad donde artistas virtuales están acaparando los lugares de las listas y hasta contratos discográficos.

Xania Monet se convirtió en la primera artista creada con IA que consiguió un contrato multimillonario con la disquera independiente Hallwood Media. Creada por Telisha Nikki Jones, la cantante de R&B y Gospel le abrió la puerta a los que siguieron y sin duda puso el ejemplo.

Fue la primera artista generada con inteligencia artificial que firmó un contrato por tres millones de dólares. Sus canciones son escritas por la misma Jones y el producto final es generado con Suno, algunas de las cuales han llegado a estar en las listas de popularidad de Billboard lo cual fue lo que impulsó el valor de su contrato y, por ende, el número de reproducciones en las plataformas de streaming, de las cuales se reciben ingresos, que para Xania fueron de poco más de 64 mil dólares.

“Es una mierda. No deberíamos pagarles nada. No es arte. Creo que todas las plataformas de streaming deberían decir que no pagarán IA, creo que es totalmente justo, ¿ganancias donde sólo son robots? No tiene sentido. El punto es que es una experiencia y una expresión humanas. Así que, sí, para mí, es gracioso. Cuando IA primero salió, lo usaba todo el tiempo, no para la música, pero estaba en Chat GPT, pero borré mi cuenta hace unos meses porque no creo que necesitemos nada de esto.

“Creo que el único lugar donde deberíamos usar IA es en Ciencia y Medicina y todo lo demás debería no preocuparse, me parece hilarante que la gente lo usa para hacer arte. A mí no me gusta, creo que a la mayoría de los artistas no les gusta. Pero la gente siempre toma atajos, creo que cuando una nueva tecnología llega la gente se emociona por ella y por un tiempo es bueno. Y luego, pienso, seguimos evolucionando culturalmente como una sociedad”, compartió Chet Faker a Excélsior, cantante australiano que definitivamente apuesta por la humanidad en el arte.

Otro de estos artistas que reventaron las plataformas de streaming fue Breaking Rust, quien se coló en las listas de popularidad de Billboard Country, siendo el primero de estos nuevos artistas en llegar al primer lugar del listado.

El tema viral Walk My Walk cuenta con más de tres millones y medio de reproducciones en Spotify, una plataforma donde ‘él’ es un artista verificado y que tiene experiencia previa en dar cabida a bandas generadas por IA.

Otras canciones de Breaking Rust, como Livin’ on Borrowed Time y Whiskey Don’t Talk Back, han acumulado más de cuatro millones y 1 millón de reproducciones, respectivamente.

“Para mí es raro, no te puedo decir qué es, me dan algo de miedo porque todos crecimos con Orwell, con Terminator y pues le tenemos miedo a las máquinas, a los robots y sabemos que controlan armamento, drones y ya se están metiendo en lo nuestro, a veces la cosa bélica la vemos como muy lejana, pero ahora, por ejemplo, entras a Spotify o alguna de las plataformas en las que se distribuye música y ves que los proyectos que más clics tienen y visitas son de bandas de inteligencia artificial. Sí, lo hacen muy bien, pero lo que es alarmante es que haya tanta gente escuchándolo y que diga ‘está bien chingón’, para mí no está chingón.

“A mí me da miedo, cabrón, no como músico y de que nos vayan a desplazar, eso yo creo que no va a pasar, y si pasa, nos tendremos que adaptar, pero lo que me da miedo es que las máquinas sean capaces de hacer todo eso y que la reacción de los humanos sea de ‘ah, qué chingón está’, me conflictúa”, señaló Warpig, baterista de Lost Acapulco, a Excélsior.

Para Tony Hernández de El Gran Silencio, la inteligencia artificial en la música es simplemente una herramienta, más no un sustituto creativo. Pero las tendencias muestran otra cosa.

The Velvet Sundown, la banda generada con IA con más de 850 mil oyentes en Spotify, en julio de 2025 alcanzó más de un millón de reproducciones en semanas, en la plataforma de streaming.

Se hicieron virales con dos discos, en donde también se utilizó Suno, pero nadie sabía quiénes eran, más tarde se supo que todo lo que giraba alrededor estaba generado por IA, incluyendo música, promocionales e historia.

Esto desató un debate sobre la autenticidad en donde expertos de la industria señalaron que las plataformas de streaming deberían estar legalmente obligadas a etiquetar la música creada por artistas generados por IA para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas sobre lo que escuchan.

Las redes sociales oficiales de la banda, eventualmente publicaron un comunicado confirmando que el grupo era una creación de IA y que “no era del todo humano, no era del todo máquina”, sino que vivía “en un punto intermedio”.

“Es el gran debate de la actualidad. Yo diría que es tan humana la inteligencia artificial como inhumana, porque el ser humano tiende a agredir a sus semejantes, tiende a asesinarlos, pero también tiende a imitar a Dios muchísimo. De hecho, Dios existe porque el ser humano lo ha creado, porque el ser humano ha tenido miedo y ha necesitado crear a dioses que le ayuden y que lo castiguen también. Dios es un traje hecho a medida. ¿Qué está intentando el ser humano con la inteligencia artificial, según mi punto de vista, es crear a Dios?

“O sea, ya no es crear algo que nos sirva para vivir mejor, que sí es cierto que se puede usar para ciertos trabajos aun consumiendo unos recursos obscenos de energía, porque es obsceno el consumo que requiere la IA. Creo que es el ser humano, está en el peor de sus momentos, en la cúspide evolutiva, que es un momento muy crítico en el que decide que ya no tiene que evolucionar como ser humano, que lo que tiene que hacer es crear él mismo a Dios. O sea, imagínate qué punto más desquiciante en el que estamos de la humanidad”, dijo el músico Javier Corcobado a Excélsior.