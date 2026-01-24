BTS en México: Ticketmaster abre venta general de boletos HOY ¿a qué hora inicia?

El regreso de BTS a México no es cualquier evento: es un fenómeno cultural. Desde que se anunciaron las fechas para mayo de 2026, el fandom ARMY encendió redes sociales, organizó estrategias y presionó a los organizadores para que se revelaran los precios antes de la preventa, algo poco común en conciertos de este nivel.

La preventa realizada este viernes fue intensa y breve. En minutos, miles de personas quedaron fuera, confirmando que la venta general de boletos de BTS en México será una auténtica carrera contra el tiempo.

¿Cuándo es la venta general de boletos de BTS México y a qué hora inicia?

Si eres de los que no logró comprar en preventa, toma nota porque este dato es clave:

Fecha: sábado 24 de enero de 2026

sábado Hora: 09:00 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Plataforma: Ticketmaster

Ticketmaster Modalidad: venta general en línea

Ojo: la sala de espera se habilita antes, así que no es buena idea conectarse justo a las 9:00 en punto, es recomendable estar media hora con anticipación.

Precios oficiales de los boletos para BTS en CDMX 2026

Gracias a la presión del ARMY mexicano, los precios se dieron a conocer antes de la preventa. Estos son los costos oficiales para los conciertos en el Estadio GNP Seguros:

Boletos VIP: $17,782 pesos

$17,782 pesos Platino A: $13,330 pesos

$13,330 pesos Platino B: de $8,481 a $12,468 pesos

de $8,481 a $12,468 pesos Verde: $11,214 pesos

$11,214 pesos Naranja A: de $4,947 a $6,185 pesos

de $4,947 a $6,185 pesos Naranja B: $2,839 pesos

$2,839 pesos Naranja C: $1,767 pesos

$1,767 pesos Morado: $4,476 pesos

Todos los precios incluyen cargos por servicio y están sujetos a disponibilidad.

¿Cómo entrar a la fila virtual de Ticketmaster para la venta general de BTS?

Para la venta general, Ticketmaster habilitará tres filas virtuales, una por cada concierto que BTS ofrecerá en la Ciudad de México.

La sala de espera se abrirá a partir de las 08:00 de la mañana, por lo que se recomienda ingresar con anticipación. Las filas virtuales corresponden a:

Consejo ARMY: entra al menos 30 minutos antes, verifica que tu cuenta esté activa y que tu método de pago funcione correctamente.

¿Cuántos boletos se pueden comprar en la venta general de BTS 2026?

Ticketmaster confirmó que el límite es de cuatro boletos por persona y por concierto. Esta medida busca evitar compras masivas, aunque no siempre logra frenar la reventa.

Reventa de boletos de BTS: precios arriba de los 100 mil pesos

Mientras miles esperan la venta general, en plataformas de reventa ya se reportan boletos de BTS con precios superiores a los 100 mil pesos, especialmente en zonas cercanas al escenario.

Estas cifras han generado indignación entre fans, quienes consideran que se trata de especulación y abuso aprovechándose de la alta demanda del grupo surcoreano.

La venta general de boletos de BTS en México 2026 representa la última gran oportunidad para miles de ARMYs que sueñan con ver al grupo en vivo. Con alta demanda, filas virtuales saturadas y revendedores al acecho, la clave será prepararse con tiempo y mantener la calma.

