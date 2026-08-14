Tallulah se casó con Justin Acee en una boda de ensueño: las emotivas FOTOS junto a Bruce Willis

Tallulah Willis y el músico Justin Acee comenzaron su historia de una manera bastante curiosa. Su primer encuentro ocurrió en la zona de equipaje de Delta, aunque su relación realmente empezó a tomar forma después, entre mensajes, llamadas y videollamadas.

Se conocieron en persona en enero de 2023, cuando Justin fue por Tallulah al aeropuerto de Los Ángeles. Ella ha contado que, al verlo, hizo un pequeño paso de baile por los nervios. Él se rio y poco después llegó su primer beso.

Casi dos años después, en diciembre de 2024, se comprometieron. Ahora, el 8 de agosto de 2026, finalmente celebraron su boda en Hailey, Idaho, específicamente en el jardín de la casa donde Tallulah pasó buena parte de su infancia.

Para la hija de Bruce Willis y Demi Moore, el sitio tenía un significado especial. Ahí creció y, según explicó, fue donde aprendió a sentirse libre y a imaginar la vida que quería. Además, Justin ya había pasado tanto tiempo en la propiedad que también la sentía como parte de su historia.

Una ceremonia íntima en medio del jardín

La ceremonia comenzó alrededor de las 6 de la tarde y tuvo como escenario una pequeña isla dentro del jardín familiar, a la que se llega mediante un puente de madera.

Tallulah llegó al altar acompañada por Brad Goreski, mientras Jeremy, un amigo de la pareja, fue el encargado de oficiar la ceremonia. Los nervios fueron tantos que los novios habían decidido comenzar con un momento de meditación para tranquilizarse.

Pero hubo una sorpresa que Tallulah no esperaba. Durante la ceremonia, Jeremy anunció que alguien había preparado algo especial para ellos. Entonces comenzó a sonar una guitarra y apareció la voz de Chris Martin, vocalista de Coldplay, cantando especialmente para los recién casados.

La sorpresa tuvo todavía más peso porque Tallulah es fan de Coldplay desde adolescente y había elegido "A Message" para su boda. El inesperado momento provocó risas y emoción entre los novios.

Después, Tallulah y Justin intercambiaron los votos que ellos mismos escribieron y se colocaron los anillos. Finalmente fueron declarados marido y mujer y sellaron el momento con un beso frente a sus seres queridos.

Las emotivas fotos de Tallulah junto a Bruce Willis

Uno de los momentos que más llamó la atención de la celebración fueron las fotografías familiares, especialmente las que muestran a Tallulah junto a su papá, Bruce Willis.

La novia compartió un tierno recuerdo de su padre y Justin al inicio del fin de semana de la boda. La imagen muestra a los tres compartiendo un momento familiar antes de la ceremonia, una escena que tomó un significado especial para Tallulah.

Bruce Willis, quien se mantiene alejado de los reflectores en los últimos años, ha recibido constantemente muestras de cariño de sus hijas. Por eso, verlo presente durante una fecha tan importante para Tallulah hizo que estas imágenes se volvieran todavía más especiales para sus seguidores.

Las hermanas de la novia, Rumer y Scout, también participaron en la celebración y estuvieron entre quienes acompañaron a Tallulah durante el enlace.

El vestido de novia de Tallulah Willis

Para caminar hacia el altar, Tallulah eligió un diseño personalizado de Balenciaga. La inspiración vino de algunos diseños de Cristóbal Balenciaga de la década de los 50 y el proceso de creación tomó alrededor de 712 horas.

El vestido tenía una falda con detalles de pétalos enjoyados y un drapeado marcado en la zona de las caderas. Tallulah completó el look con guantes de cuero, velo y grandes pendientes de diamantes en forma de lágrima.

Tallulah Willis y Justin Acee se casaron @CameronMcCool

Justin, por su parte, llevó un esmoquin hecho a medida por Dzojchen, además de otros trajes para su padre y sus hermanos.

Fiesta, música y un segundo vestido

Después de la ceremonia llegó la parte más relajada de la noche. Los invitados disfrutaron de cócteles, una cena cerca del río, discursos de familiares y el tradicional corte del pastel.

Para la fiesta, Tallulah cambió el vestido de Balenciaga por un minivestido de Vivienne Westwood. Con él terminó bailando descalza dentro de la carpa, mientras Samantha Ronson, amiga de la familia, se encargaba de la música.

El primer baile de los recién casados fue con "Take Care", de Beach House. Y, según Tallulah, Justin decidió olvidarse de cualquier coreografía y simplemente levantarla y hacerla girar cuando quería.

Bruce Willis tomando mano de hija Tallulah en sillón// IG @buuski

Después de toda la celebración, Tallulah resumió su nueva etapa con una frase sencilla; se siente llena de gratitud y felicidad por comenzar esta vida junto a Justin. Para ella, la boda terminó superando todo lo que había imaginado.