Tallulah Willis exhibe crueles comentarios sobre su físico y recuerda su lucha contra la anorexia

Tallulah Willis, hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, volvió a hablar públicamente sobre uno de los periodos más difíciles de su vida después de encontrar una serie de mensajes ofensivos dirigidos a su apariencia física.

La joven de 32 años compartió el 2 de noviembre una publicación en Instagram para exhibir algunos de los comentarios que recibe en redes sociales. En ellos, usuarios cuestionan su aspecto e incluso utilizan expresiones que la describen como una persona desfigurada.

Tallulah Willis exhibe comentarios ofensivos sobre su apariencia física

A través de una grabación de pantalla, Tallulah Willis mostró varios mensajes que desconocidos han escrito sobre su rostro y su aspecto físico.

Entre las expresiones que decidió exhibir aparecen comentarios que la califican de desfigurada y otros que sugieren que su apariencia resulta aterradora.

La hija de Bruce Willis y Demi Moore señaló que no acostumbra revisar ese tipo de publicaciones, precisamente por el efecto que pueden tener en ella.

“No suelo leer estas cosas, pero cuando lo hago recuerdo por qué casi muero de inanición tras toda una vida con un trastorno alimenticio”, escribió en Instagram.

Con estas palabras, Tallulah hizo referencia a su historial de problemas alimenticios y a la manera en que las opiniones sobre su cuerpo han formado parte de su experiencia personal.

También explicó que decidió mostrar los mensajes porque, pese a haber compartido públicamente sus dificultades de salud, todavía recibe ataques relacionados con su apariencia.

La joven aseguró que intenta responder de una manera distinta a quienes la insultan y destacó que procura mantener un trato amable hacia los demás.

“Me enorgullece el hecho de que elijo la amabilidad todos los días”, expresó.

Al finalizar su publicación, rechazó las descripciones ofensivas que algunos usuarios han hecho sobre ella.

Tallulah Willis denunció los ataques contra su apariencia física y recordó cómo un trastorno alimenticio puso en riesgo su vida. IG buuski

¿Qué trastorno alimenticio padeció Tallulah Willis, hija de Bruce Willis?

Tallulah Willis habló abiertamente de su salud en 2023, cuando publicó un ensayo personal en la revista Vogue en el que reveló que había recibido un diagnóstico de anorexia nerviosa.

Este trastorno alimenticio puede provocar una restricción importante en el consumo de alimentos, además de afectar la percepción que una persona tiene de su peso y su cuerpo.

En su caso, Tallulah explicó que sus dificultades con la alimentación estuvieron relacionadas con distintos problemas de salud que había enfrentado anteriormente.

La joven también ha compartido que recibió diagnósticos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y trastorno límite de la personalidad (TLP).

Según relató, el diagnóstico de TDAH llegó cuando tenía 25 años. Posteriormente comenzó un tratamiento farmacológico que tenía entre sus efectos secundarios la disminución del apetito.

En su testimonio, Tallulah relacionó esa etapa con el desarrollo de conductas alimentarias que terminaron poniendo en riesgo su bienestar.

Durante una participación en el programa de Drew Barrymore, también en 2023, reconoció que sus problemas de alimentación llegaron a ser evidentes para las personas que seguían sus publicaciones.

La preocupación por su apariencia y su estado de salud comenzó a extenderse entre usuarios de redes sociales, un espacio donde también encontró comentarios negativos sobre su cuerpo.

A lo largo de los últimos años, Tallulah ha utilizado sus plataformas para hablar sobre su recuperación, sus diagnósticos y las dificultades que ha enfrentado con su imagen corporal.

El 1 de noviembre, un día antes de exhibir los insultos, publicó otra reflexión relacionada con los cambios físicos y la manera en que su historial de trastornos alimenticios influye en situaciones cotidianas, como elegir un disfraz de Halloween.

Tallulah Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, denunció comentarios ofensivos sobre su físico y recordó su lucha contra la anorexia. IG buuski

Tallulah Willis se casó con Justin Acee en una ceremonia familiar

En medio de sus publicaciones sobre salud mental e imagen corporal, Tallulah Willis también ha compartido momentos importantes de su vida personal.

El pasado 8 de agosto de 2026, la hija de Demi Moore contrajo matrimonio con el músico Justin Acee en una ceremonia organizada en la propiedad familiar de Hailey, Idaho, Estados Unidos.

La pareja eligió celebrar su boda al aire libre, en un lugar que tiene un significado especial para Tallulah porque pasó parte de su infancia allí.

La celebración contó con la participación de familiares y amigos cercanos. Entre los asistentes estuvieron sus hermanas mayores, Rumer y Scout Willis, así como su madre, Demi Moore.

Uno de los momentos que más atención recibió fue la presencia de Bruce Willis, quien apareció en una fotografía publicada por Vogue junto a su hija y el novio.

En la imagen en blanco y negro, el actor abraza a Tallulah mientras estrecha la mano de Justin, en una escena captada durante el fin de semana de la boda.

Para la ceremonia, la novia utilizó un vestido de Balenciaga confeccionado especialmente para ella bajo la dirección creativa de Pierpaolo Piccioli.

Sus hermanas también vistieron diseños de la firma durante la celebración, mientras que Demi Moore acompañó a su hija en los preparativos y participó como testigo de la unión matrimonial.

Tallulah Willis se casó con el músico Justin Acee en agosto de 2026, durante una ceremonia familiar en Idaho. IG buuski

Cómo se encuentra Bruce Willis y qué ha dicho su familia sobre su enfermedad

La vida familiar de Tallulah también ha estado marcada por los problemas de salud de su padre, Bruce Willis, quien se retiró de la actuación en 2022 después de recibir un diagnóstico de afasia.

En febrero de 2023, su familia informó que los médicos habían identificado una enfermedad más específica, la demencia frontotemporal (DFT).

Se trata de una enfermedad neurológica progresiva que puede afectar el comportamiento, el lenguaje y otras capacidades, dependiendo de las regiones del cerebro involucradas.

Desde que se dio a conocer su diagnóstico, el protagonista de Duro de matar ha mantenido una vida privada, mientras sus familiares comparten ocasionalmente información sobre su estado de salud.

Su esposa, Emma Heming Willis, ha explicado públicamente los cambios que la enfermedad ha provocado en la dinámica familiar y la importancia de que el actor reciba atención constante.

También ha hablado sobre la anosognosia, una alteración neurológica que puede impedir que una persona reconozca que padece una enfermedad.

Tallulah, por su parte, abordó el diagnóstico de su padre en un ensayo publicado en Vogue en 2023, donde describió las dificultades emocionales que enfrentaba al hablar sobre él.