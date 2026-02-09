Prime Video estrena tráiler de La Oficina, versión mexicana de The Office

El catálogo de Prime Video sumará una nueva comedia laboral con el estreno de La Oficina, serie desarrollada por Amazon MGM Studios y Máquina Vega que presentó su tráiler oficial previo a su lanzamiento programado para el 13 de marzo.

La producción traslada el formato de falso documental a un entorno corporativo mexicano, retomando la estructura narrativa que popularizó la versión original británica creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant en 2001.

La nueva adaptación se estrenará de forma exclusiva en la plataforma para México, Latinoamérica y España.

Una oficina… ¿en Aguascalientes?

La historia se desarrolla en la sede regional de Jabones Olimpo, empresa familiar ubicada en Aguascalientes que funciona como escenario principal de la serie. Desde ahí, la narrativa sigue el día a día de los empleados que intentan mantener estabilidad laboral mientras lidian con la gestión de su jefe.

El personaje central es Jerónimo Ponce III, interpretado por Fernando Bonilla, heredero del negocio jabonero y gerente regional pese a no contar con habilidades directivas para el cargo.

Su liderazgo improvisado detona conflictos laborales, momentos incómodos y dinámicas corporativas disfuncionales que sostienen el humor de la serie.

'La Oficina', un formato de falso documental

Al igual que sus versiones internacionales, La Oficina adopta el estilo mockumentary, recurso que simula un documental dentro de la ficción. La cámara seguirá a los empleados en juntas laborales, entrevistas individuales, conflictos internos e inclusive en actividades corporativas.

El elenco que integra Jabones Olimpo

Además de Fernando Bonilla como protagonista, la serie cuenta con un reparto que da vida al equipo laboral de la empresa.

Entre los personajes se encuentran:

Aniv Rubio (Edgar Villa “Villita”).

Memo Guerrero (Fabrizio Santini).

Sofi Campos (Elena del Río).

Mine Romero (Alexa Zuart).

Abi Delgado (Alejandra Ley).

Qwerty (Armando Espitia).

Ángeles Leyva (Areli González).

Lucio Galván (Juan Carlos Medellín).

Betty Benítez (Paola Flores).

Don Abel (Guillermo Quintanilla).

Giancarlo (Rodrigo Suárez).

Mondra (Quetzalli Cortés).

Cañedo (Arturo Vinales).

Gaz Alazraki, detrás de 'La Oficina'

La serie es dirigida y producida por Gaz Alazraki, cineasta vinculado a proyectos de comedia como Nosotros los Nobles y Club de Cuervos. El rol de showrunner recae en Marcos Bucay, quien previamente trabajó en producciones como Guadalupe Reyes y Cómo Sobrevivir Soltero.

La adaptación forma parte del acuerdo global de producción firmado entre Amazon MGM Studios y Máquina Vega.

Un formato con alcance internacional

La Oficina se integra a la lista de adaptaciones globales del formato The Office, distribuido por BBC Studios.

Desde su estreno en Reino Unido en 2001, la serie ha tenido múltiples versiones en distintos países, incluida la adaptación estadounidense que popularizó el formato a escala mundial.

La producción mexicana representa la décimo quinta adaptación internacional de la franquicia.

¿Cuántos capítulos tendrá 'La Oficina'?

La primera temporada contará con 8 episodios, disponibles dentro de la membresía Amazon Prime.

Además del acceso a series y películas, la suscripción incluye beneficios como envíos gratuitos y otros servicios digitales, integrados en una sola membresía. El estreno está previsto de forma simultánea para mercados de habla hispana.