Brooklyn Beckham borra un tatuaje y desata rumores sobre su relación familiar

Durante años, Brooklyn Beckham llevó en la parte superior de su brazo derecho uno de los tatuajes más emotivos de su colección, tratándose un ancla atravesada por la palabra “dad” (papá), acompañada del mensaje “Love you Bust”, el apodo cariñoso que David Beckham utiliza para referirse a su primogénito desde su nacimiento.

Sin embargo, imágenes recientes publicadas por The Sun revelaron un cambio significativo. Mientras caminaba por Los Ángeles junto a su esposa, Nicola Peltz, el brazo de Brooklyn dejó ver tres nuevas figuras integradas al diseño original, colocadas estratégicamente sobre la palabra “dad”, haciéndola prácticamente ilegible

La insólita decisión de Brooklyn sobre el tatuaje de su papá

De acuerdo con el medio británico, una fuente cercana aseguró que Brooklyn se sometió a tratamiento láser para borrar la escritura original. “Quería que desapareciera”, señaló la fuente, dejando claro que no se trató de un simple ajuste estético. Aunque el mensaje “Love you Bust” aún permanece en su piel, luce considerablemente más desvanecido, lo que sugiere que el proceso de eliminación podría continuar.

Este movimiento no pasó desapercibido en redes sociales, donde seguidores y medios comenzaron a preguntarse si el tatuaje es solo la punta del iceberg de una fractura familiar mucho más profunda.

Brooklyn Beckham tatuaje

No es la primera vez: el tatuaje dedicado a Victoria Beckham

La modificación del tatuaje de su padre no es un hecho aislado. El año pasado, Brooklyn ya había tomado una decisión similar con otro homenaje familiar. En su pecho llevaba tatuada la frase “mama’s boy” (“niño de mamá”), dedicada a Victoria Beckham. Según Metro UK, ese diseño fue cubierto e integrado en un nuevo tatuaje inspirado en el ramo de flores de su boda con Nicola Peltz, celebrada en abril de 2022.

Ambos gestos refuerzan la percepción de que Brooklyn está resignificando los vínculos familiares que antes llevaba grabados en la piel.

IG

El dolor de David Beckham y el silencio de la familia

La reacción de David Beckham habría sido devastadora. Una fuente citada por Metro UK aseguró que el exfutbolista está “obviamente desconsolado” por la decisión de su hijo. “Se siente como un golpe profundo”, afirmó, incluso después de los intentos previos de mantener una postura pública conciliadora.

Resulta especialmente significativo considerando que la familia Beckham es conocida por su amor a los tatuajes y por las múltiples dedicatorias que se han hecho entre ellos a lo largo de los años. En su autobiografía, David describió sus tatuajes como una extensión de su amor por Victoria y sus hijos. El exjugador tiene los nombres de todos ellos grabados en su cuerpo, incluido “Brooklyn” en la parte baja de la espalda, además de la frase “we love you daddy”, escrita con la letra de sus hijos.

Las declaraciones del joven en Instagram detonaron la crisis familiar a nivel público. IG

Un conflicto familiar que ya es público

La modificación de los tatuajes ocurre en un contexto de ruptura abierta. El mes pasado, Brooklyn difundió un largo y contundente comunicado en redes sociales en el que afirmó que no desea reconciliarse con sus padres. En el mensaje, acusó a David y Victoria Beckham de haberlo “controlado” durante toda su vida y de priorizar la imagen pública sobre los vínculos personales.

También aseguró que sus padres intentaron interferir en su relación con Nicola Peltz incluso antes de su boda, y los acusó de filtrar historias negativas a la prensa.

Beckham IG

Un futuro incierto para la relación familiar

Hasta el momento, David y Victoria Beckham no han emitido una respuesta oficial. Ambos se han mostrado públicamente unidos junto a sus otros hijos, mientras que fuentes cercanas aseguran que la pareja está profundamente afectada y que Victoria estaría “desesperada” por recomponer el vínculo con su hijo mayor.

El tatuaje borrado de Brooklyn Beckham se ha convertido así en un símbolo poderoso, ya que no solo de un cambio en su piel, sino de una herida familiar que, por ahora, parece lejos de sanar.

AAAT*