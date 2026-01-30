¿Un nuevo ‘Spare’? Brooklyn Beckham sería tentado para escribir sobre su familia

Brooklyn Beckham vuelve a colocarse en el centro de la conversación mediática internacional y, esta vez, no solo por su conflicto familiar, sino por la posibilidad de que esté preparando un movimiento editorial que podría sacudir aún más a los Beckham. La pregunta ya circula con fuerza en medios y redes: ¿estamos frente a un nuevo Spare?

¿Brooklyn Beckham va a escribir un libro?

Las especulaciones comenzaron luego de que Nicola Peltz compartiera en TikTok un video aparentemente inofensivo junto a su esposo, Brooklyn Beckham. En el clip, musicalizado con “Yellow” de Coldplay, la pareja muestra escenas cotidianas de su estancia en el exclusivo Rancho San Ysidro, en Montecito, California.

Un video de Nicola Peltz en Rancho San Ysidro encendió las especulaciones editoriales. IG nicolaannepeltzbeckham

Sin embargo, la elección del lugar no pasó desapercibida. Este hotel de lujo es el mismo refugio donde el príncipe Harry concedió entrevistas clave antes del lanzamiento de su explosivo libro Spare, lo que encendió de inmediato las alarmas.

Rancho San Ysidro no es un destino cualquiera. A lo largo de las décadas ha sido santuario de presidentes, celebridades y figuras públicas que buscan privacidad absoluta. Además, se encuentra a pocos minutos de la residencia de Harry y Meghan Markle, con quienes Brooklyn y Nicola han sido vinculados socialmente en los últimos meses.

Para muchos, la coincidencia resulta demasiado precisa, especialmente considerando el momento personal que atraviesa el hijo mayor de David y Victoria Beckham.

El hotel está ligado a entrevistas clave de Harry antes del lanzamiento de su libro. IG nicolaannepeltzbeckham

¿Con quién va a escribir su libro Brooklyn Beckham?

Hace apenas unos días, Brooklyn rompió el silencio con un contundente comunicado en redes sociales en el que acusó a sus padres de control mediático, manipulación y de haber intentado sabotear su relación con Nicola desde antes de su boda en 2022. Sus palabras marcaron un punto de no retorno en una disputa que hasta entonces se había manejado entre rumores, silencios incómodos y versiones filtradas.

Según reportes de Daily Mail, el conflicto habría abierto una nueva puerta: varias editoriales estarían interesadas en que Brooklyn cuente su versión de la historia en un libro autobiográfico. De acuerdo con fuentes cercanas, el joven ha recibido ofertas similares durante años, pero siempre se había negado a monetizar el apellido Beckham. Ahora, la situación sería distinta.

Está cansado de que otros cuenten su historia por él”, aseguran desde su entorno.

La relación entre Brooklyn Beckham y sus padres atraviesa su momento más crítico y mediático. IG brooklynpeltzbeckham

¿Brooklyn Beckham escribirá igual que el príncipe Harry?

Las comparaciones con el príncipe Harry no se han hecho esperar. Al igual que el duque de Sussex, Brooklyn sería el primogénito de una de las familias más mediáticas del Reino Unido dispuesto a romper con la narrativa oficial. Incluso se habla de que la misma editorial que publicó Spare habría mostrado interés en el proyecto, conscientes del impacto global que tuvo el libro de Harry, que rompió récords de ventas y abrió un debate sin precedentes sobre las familias públicas y el peso de la imagen.

Fuentes cercanas al matrimonio Beckham-Peltz aseguran que este no sería un acto impulsivo, sino una decisión cuidadosamente evaluada. Brooklyn contaría desde hace años con un agente literario que solía frenar cualquier intento de explotar su vida personal. Sin embargo, el actual distanciamiento familiar habría cambiado las reglas del juego.

Si la gente cree que esto es el final, en realidad es el principio”, desliza alguien cercano a la pareja.

Fuentes cercanas aseguran que varias editoriales ya estarían interesadas en su historia. IG brooklynpeltzbeckham

Mientras tanto, David y Victoria Beckham se mantienen en silencio público, una estrategia que, según algunos analistas, busca evitar alimentar aún más el conflicto. No obstante, en el entorno de Brooklyn se percibe una sensación clara: cualquier intento de desacreditarlo o minimizar sus declaraciones podría empujarlo a ir más lejos.

Por ahora, no hay confirmación oficial de un libro en camino. Pero los movimientos recientes y las referencias simbólicas hacen pensar que Brooklyn Beckham podría estar considerando seriamente contar su verdad en primera persona. Si eso ocurre, la saga Beckham entraría en una nueva y delicada etapa, donde el terreno emocional se mezclaría inevitablemente con el editorial y mediático. La pregunta ya no es si hablará, sino cuándo y hasta dónde estará dispuesto a llegar.

