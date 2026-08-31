Cruz Azul presenta "Nación Azul", el proyecto para unir a su afición

Cruz Azul dio un paso clave en su estrategia institucional con el lanzamiento oficial de Nación Azul, la primera campaña de afiliación abierta y gratuita diseñada para conectar a los aficionados celestes en todo el mundo.

Bajo el eslogan “Una sola familia. Una misma nación”, la directiva encabezada por el presidente Víctor Manuel Velázquez busca construir un registro formal de seguidores, cuyo número total se estima este entre los 16 y 18 millones de aficionados a nivel mundial.

El proyecto tiene como objetivo inicial conocer a fondo a la comunidad: quiénes son, dónde están localizados y cuáles son sus pasiones en común.

“Una sola familia, una misma nación” David Olaff

Etapas y beneficios para los registrados

Aunque el primer paso consiste en un registro digital 100% gratuito que otorga un registro simbólico y un número de folio a cada aficionado, siendo el certificado MEX-0001 asignado al presidente del club, el Ingeniero Víctor Velázquez, la iniciativa contempla varias fases de crecimiento. En etapas posteriores, los aficionados afiliados podrán acceder a:

Experiencias exclusivas y dinámicas con el equipo.

y dinámicas con el equipo. Productos personalizados oficiales.

Prioridad y facilidades en la venta de boletos.

Canales directos de interacción para emitir opiniones y retroalimentar a la institución.

Para el desarrollo del material audiovisual y la campaña comercial, la producción realizó un recorrido por los cimientos y puntos históricos más emblemáticos relacionados con la historia cementera.

Entre los lugares utilizados destacan:

Estadio 10 de Diciembre (La Fundación): Sede histórica en Hidalgo donde el club logró el ascenso a Primera División en 1964.

Planta de Cemento Cruz Azul: El punto de origen operativo e industrial de la cooperativa desde 1881.

Instalaciones Médicas y de Comunidad: El hospital del club y el restaurante "La Fuente", considerado punto central de reunión para la afición.

El Obelisco: Espacio que rinde homenaje a los 192 socios fundadores de la institución.

Durante la presentación, la directiva resaltó que la meta principal es resaltar los valores compartidos entre el equipo y su tribuna, fortaleciendo el sentido de pertenencia sin importar en qué parte del planeta se encuentre el aficionado.