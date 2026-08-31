Messi recibe homenaje de Warriors y NBA tras anunciar su retiro de la Selección Argentina

El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro definitivo de la Selección Argentina no pasó desapercibido en el mundo del deporte. La grandeza del astro argentino trascendió las fronteras del futbol y llegó hasta la NBA, donde los Golden State Warriors y la cuenta oficial de la liga en Latinoamérica le dedicaron publicaciones.

Los Warriors compartieron una fotografía de Messi con un jersey de Stephen Curry autografiado y acompañaron la imagen con una contundente frase: “Entre maestros se reconocen”.

El mensaje del conjunto de Golden State hizo referencia a la grandeza de Messi en el futbol y a la de Curry en el basquetbol, dos de los deportistas más reconocidos de sus respectivas disciplinas.

Por su parte, la cuenta de la NBA en Latinoamérica publicó un video con declaraciones de Giannis Antetokounmpo, quien reveló la admiración que siente por Messi y reconoció la influencia que el argentino ha tenido incluso fuera del futbol.

Messi puede terminar siendo uno de los mejores atletas de toda la historia. Cuando vi ese partido de ayer, fui testigo de su grandeza”, expresó el jugador del Miami Heat.

Antetokounmpo también puso a Messi a la altura de algunas de las máximas figuras de la historia del deporte, al mencionar a Michael Jordan, Serena Williams, Novak Djokovic, Michael Phelps y Usain Bolt.

Pero al final, cuando ves eso, te inspira, definitivamente te inspira a seguir cuidando tu cuerpo, a hacer lo correcto para tu equipo”, agregó el basquetbolista griego.

Messi, reconocido más allá del futbol

Las reacciones de los Golden State Warriors y Giannis Antetokounmpo reflejan el impacto que Lionel Messi ha conseguido construir a lo largo de su carrera.

El argentino no sólo es considerado una de las máximas figuras en la historia del futbol, sino también una referencia para atletas de otras disciplinas, quienes reconocen su trayectoria, longevidad y capacidad para mantenerse en la élite.

Así, el anuncio sobre su despedida de la Selección Argentina volvió a poner en evidencia la dimensión internacional de Messi y el respeto que genera entre algunas de las mayores estrellas del deporte mundial.