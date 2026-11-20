Lejos de celebrar su participación en los Latin Grammy 2026, Mon Laferte sorprendió al compartir una sincera confesión sobre su presentación del pasado 12 de noviembre en Las Vegas. La cantante chilena reconoció que no quedó satisfecha con su actuación y que, incluso antes de conocer las críticas del público, ya se había juzgado duramente a sí misma.

A través de un video en redes sociales, la intérprete abrió su corazón y contó cómo vivió este momento, por qué decidió abandonar la ceremonia después de cantar y qué ha hecho para revisar su estado de salud vocal.

Mon Laferte habló sobre su presentación en los Latin Grammy 2026

Mon Laferte expresó su sentir sobre la actuación que ofreció durante la ceremonia, en la que, lejos de sentirse satisfecha, terminó siendo su propia crítica más dura.

“Sí, canté de la mier... y nadie podrá convencerme de lo contrario. Mi presentación en los Latin Grammy fue una de las peores que he tenido en mi vida y, aunque todavía no me atrevo a ver el video, ya me encargué de juzgarme y decepcionarme de mí misma unas 500 mil veces”.

Mon Laferte abandonó la ceremonia después de cantar

Durante el reel, de poco más de tres minutos, la cantante también contó que, después de terminar su presentación, decidió retirarse de la ceremonia. Explicó que no tenía ganas de encontrarse con nadie y que prefería alejarse del ambiente del evento.

“¿Para qué esperar la crítica ajena si puedo hacerme mier... solita? Terminé de cantar, me bajé del escenario y me fui de la ceremonia. No quería ver a nadie, ni que me dijeran: cantaste increíble, nadie lo notó. Yo solo quería meter la cabeza bajo la tierra como las avestruces. Bueno, entonces hice mi berrinchito. Me fui al hotel, me quité la peluca y me fui a Michaels, que es una tienda de manualidades”, dijo.

Mon Laferte revisó sus cuerdas vocales tras su presentación

La cantante también compartió que actualmente realiza ejercicios de calentamiento vocal, una práctica que antes no acostumbraba, pero que ahora ha incorporado a su rutina para cuidar su voz.

Además, contó que acudió al médico para revisar sus cuerdas vocales y recibió buenas noticias, pues se encuentran en buen estado. Sin embargo, explicó que tiene sinusitis crónica y problemas de adenoides.

Mon Laferte también aprovechó para agradecer a su equipo, pues señaló que, a pesar de su inconformidad con la presentación, los demás factores relacionados con el espectáculo estuvieron perfectos.

Seguidores y colegas muestran su apoyo a Mon Laferte

La confesión de la cantante no pasó inadvertida entre sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron al video con mensajes de cariño y apoyo.

Hasta el momento, la publicación suma 368 mil reacciones y más de 12 mil comentarios, entre ellos los de algunas figuras del espectáculo como Angelique Boyer, Ximena Sariñana, María Barracuda y Beatriz Luengo.

Presentación del nuevo álbum de la artista Mon Laferte titulado "Femme Fatale" (2025). Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Sus seguidores también se sumaron a las muestras de afecto para recordarle su cariño y reconocimiento de quienes disfrutan de su música.